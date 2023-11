Melissa Barrera se pronuncia tras su despido en ‘Scream 7’: «Condeno el antisemitismo y la islamofobia»

La actriz Melissa Barrera acaba de pronunciarse por primera vez tras su despido de Scream 7. La intérprete de origen mexicano no estará en la nueva entrega después de que sus declaraciones y apoyo a palestina. La compañía Spyglass comunicó hace algunas horas que la salida de Barrera tenía que ver con el antisemitismo y las acusaciones de genocidio contra el estado de Israel. Tras esto, la que interpretase a Samantha Carpenter ha emitido un comunicado para defenderse.

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, comenzaba escribiendo Barrera desde su historias de Instagram. Después continuaba expresando su necesidad de alzar la voz para aquellos que no pueden hacerlo:

“Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad. Cada persona en esta tierra-independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico-merece igualdad de derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas”.

Jenna Ortega tampoco estará en ‘Scream 7’

Al despido de Barrera se ha sumado hace unas horas, la confirmación de que Jenna Ortega tampoco participará en la séptima película del asesino Ghostface. Sin embargo, la salida de Ortega no tiene que ver con un motivo ideológico ni con unas polémicas declaraciones, sino con conflictos de programación directos con el rodaje de la segunda temporada de Miércoles.

Sin sus dos protagonistas principales, Scream 7 tendrá que someterse a un reinicio que poco o nada tendrá que ver con las dos anteriores entregas recientes de la saga. La idea de Paramount Pictures es estrenarla en algún momento de 2025. Donde sí que aparecerá Ortega es en Beetlejuice 2, la esperada secuela de Tim Burton que volverá a contar con Michael Keaton y Winona Ryder.