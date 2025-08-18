El DJ que gritó «¡Viva Franco!» en Valverde del Camino (Huelva): «Me arrepiento…»

La Feria de Valverde del Camino, localidad onubense conocida por su industria del calzado, ha sido noticia por un asunto bien distinto ocurrido durante la Feria, que se ha celebrado durante el puente de agosto. En la noche del viernes 15 de agosto se produjo la actuación de Javi Mejías, un DJ que debía animar la noche entre el público más joven con su show de música y percusión en directo, algo que pocos ofrecen. Todo parecía ir bien, pero al final de su actuación comenzó a gritar proclamas franquistas, algo que en aquel momento quedó como una anécdota y un gesto desafortunado, pero que desde la corporación municipal han rechazado, obligando al artista a emitir un comunicado y explicar lo sucedido.

Horas después de la actuación, que se produjo en el escenario joven de las fiestas, el propio ayuntamiento, gobernado por PSOE en alianza con SOMOS Valverde, lanzó un comunicado mostrando su rechazo por esas palabras. «Desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino expresamos nuestra más firme repulsa ante los comentarios xenófobos realizados por el DJ del espectáculo PLAN Z II durante su actuación en el escenario del Distrito Joven de la Feria», comenzaba.

Aseguraban que «la Feria debe ser un espacio de convivencia, respeto e inclusión, y nunca un altavoz para el odio. Responsabilizamos a la promotora musical encargada de su contratación y exigimos que se tomen medidas para que algo así no vuelva a repetirse. Nuestro compromiso es claro: tolerancia cero frente al insulto y la xenofobia». De esta manera, también añadían que desde la cabina se hubiese bromeado con la situación de los extranjeros y menas en nuestro país.

Tras un fin de semana lleno de polémica, el propio Javi Mejías ha querido abordar el asunto, dando su versión de lo sucedido, desmintiendo alguno de los actos que desde el ayuntamiento andaluz le acusan. En concreto, niega que lanzase gritos racistas desde la cabina, aunque sí admite los gritos franquistas.

«Al final de mi actuación empecé a despedirme del público dando las gracias por la gran acogida que me hicieron y como me trataron. Hice un sólo comentario desafortunado consistente que fue ‘¡viva Franco!», comentario que me dijeron gente del público de una forma irónica que dijera, cosa de la que yo me equivoqué al decirla por el micrófono», así explica este asunto.

«Por supuesto me retracto y me arrepiento, puesto que no casa con mis valores y mi ideología. Ha sido dentro de mi individualidad y al margen totalmente de la promotora que me contrata», de esta manera el DJ quiere descargar la responsabilidad en la promotora del evento, que poco o nada pudo hacer para evitar que el artista pronunciase aquellas palabras en directo.

En cambio, sí niega los gritos racistas de los que se le acusa en el comunicado del ayuntamiento de Valverde del Camino. «He leído cosas que se han puesto sobre mí que supuestamente he dicho, en ningún caso voy a reconocer ningún tipo de comentario o expresiones xenófobas, ni racista como se ha estado diciendo de mí en los medios de comunicación porque no fue así», lamenta.

«Pido a cualquier persona que tenga algún video grabado de ese momento, que por favor, con total libertad, lo animo a que lo suba para que se pueda comprobar cuáles fueron los comentarios dichos por mí. En ningún caso de nuevo la promotora que me contrató no tiene nada que ver con el comentario que he realizado yo de manera individual», continúa.

Para finalizar, el DJ lamenta lo sucedido y pide perdón por esta equivocación que ha levantado tanta polémica: «Pido disculpas públicamente al Ayuntamiento de Valverde del camino si por ese comentario se sintió ofendido».