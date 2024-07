Primer tráiler de ‘Anora’: una de las principales candidatas a los Oscar de 2025

Sí, sabemos que todavía queda un largo recorrido para que vuelvan los premios más glamurosos del séptimo arte. Pero en realidad, la carrera por las estatuillas doradas comienza prácticamente después del presente verano y por tanto, ya existen algunos títulos que vienen dejando una estela brillante tras sus adelantos promocionales y elogios por parte de la crítica internacional. Ahí están los ejemplos de Emilia Pérez, Nosferatu o Here. Sin embargo, uno de los reclamos más importantes será el de Anora. La ganadora de la Palma de Oro de Cannes a la Mejor película acaba de mostrar su primer tráiler y claro, las expectativas han vuelto a crecer, recordándonos por qué el cineasta Sean Baker es un nombre que oiremos repetido con asiduidad los próximos meses.

Anora podría llegar a ser ese nuevo filme independiente que superé a las grandes superproducciones de las major en la próxima alfombra roja. Algo por otra parte, bastante habitual en los últimos años donde filmes como Moonlight, Parásitos o Todo a la vez en todas partes han logrado vencer a las grandes apuestas de estudios de la talla de Warner Bros, Disney o Universal Pictures. Del mismo modo, su presencia en los Oscar en 2025 supondría por fin, el reconocimiento para un autor de la talla de Baker en su tierra natal. Por el momento, el estadounidense sólo ha conseguido una nominación en The Florida Project para Willem Dafoe como Mejor actor secundario. No obstante, algo muy extraño debería suceder para que su última comedia dramática sobre la prostitución no tenga opciones en las principales categorías de la que será la 97ª Edición de los Premios Oscar.

Tráiler de ‘Anora’: ¿De qué trata?

La sinopsis oficial de Anora es la siguiente: «Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia de Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se cada con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega al país de él, el cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres partirán hacia nueva York para intentar conseguir la anulación el matrimonio».

Comparada por muchos como una especie de Pretty Woman oscura y descrita por otros, como una historia heredada del frenetismo de los hermanos Safdie en Good time y Diamantes en bruto. En Anora, una de las consideraciones que ineludiblemente estará presente en la nueva edición de los preciados galardones será el de su protagonista, Mikey Madison. La actriz a la que conocimos en la serie Better Things y que ha participado en ficciones tan diferentes como Scream o Érase una vez en Hollywood, da ahora el salto definitivo protagónico que su carrera necesitaba, mediante un papel elogiado por la mayoría de la prensa especializada. Un nombre destinado a liderar las quinielas de la categoría a la Mejor intérprete, a la espera de que comiencen a producirse las grandes campañas previas antes de que termine el presente 2024. El resto del reparto principal lo completan Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian y Vache Tovmasyan.

La poca compatibilidad Cannes-Oscar

El principal escollo contra el que tendrá que luchar Anora será la poca compatibilidad histórica que han tenido los dos principales certámenes del celuloide. Buscando cualidades fílmicas bien diferentes, los grandes premios estadounidenses y los tributos al mejor cine europeo rara vez han congeniado en su máxima distinción. Hasta el momento, únicamente tres largometrajes han podido lograr llevarse la Palma de Oro en el festival de la Croisette y alzarse también, con el Oscar a la Mejor película.

La primera que lo consiguió fue Días sin huella en 1946. Después tuvo que pasar casi una década hasta repetir el doblete con Marty en 1955. Pero sin duda, el hito que supone lograr ambos galardones puede apreciarse en la distancia temporal de la última historia que ha logrado tal reconocimiento. 64 años después del tristísimo filme de Delbert Mann, Parásitos rompió cualquier pronóstico al lograr convertirse en la doble ganadora del 2020, además de ser la primera cinta de habla no inglesa en llevarse el Oscar a la Mejor Película.

A favor de Anora, tenemos el hecho de que el trabajo de Baker ya ha conseguido algo bastante complicado. El filme ha sido la primera historia norteamericana en ganar el certamen francés, desde que Terrence Malick hiciese lo propio en 2011 con El árbol de la vida. El último ejemplo que vimos que no logró esa doble victoria fue la muy valorada Anatomía de una caída. ¿Logrará formar parte de ese grupo reducido de grandes obras que han logrado los dos máximos reconocimientos de la gran pantalla? Anora llegará a los cines españoles de la mano de Neon el próximo 31 de octubre.