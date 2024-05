Cannes 2024: Mikey Madison brilla en ‘Anora’, el nuevo filme de Sean Baker

Por lo pronto, la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes no está siendo nada usual. Ninguna candidata parece lo suficientemente brillante como para por el momento, ser una clara ganadora. Situación a priori normal, dado que la entrega de la Palma de Oro siempre ha sido tradicionalmente mucho más ajustada que por ejemplo, los Oscar. Sin embargo, en la croisette se vive cierta sensación de fracaso generalizado, por culpa de dos títulos de los que se esperaba mucho, como son Megalópolis y Horizon: An American Saga-Capítulo 1 y al mismo se han dado sorpresas mayúsculas, por la radicalidad de su propuesta de la talla de The Substance. Un body horror extremo nunca antes visto en la Sección Oficial del certamen galo. Pero hace algunas horas ha surgido la que será la gran favorita junto a Emilia Perez y lo es, precisamente por el protagonismo de una estrella incipiente como es Mikey Madison.

Era una de las presentaciones más esperadas, pues su director llevaba sin brindarnos un proyecto fílmico desde el 2021 con Red Rocket. Sean Baker es uno de esos nuevos cineastas diferentes, de los que no suelen fallar a la hora de conectar con el público en sus nuevas historias, aparte de ser uno de los adalides del nuevo cine independiente norteamericano. Con Anora, Baker ha vuelto a brillar, siendo encumbrado por una prensa especializada que ha catalogado la película al nivel de una especie de desromantización del mito de Pretty Woman. Un logro en parte, potenciado por la cantidad de elogios que ha recibido su estrella protagonista.

¿De qué trata ‘Anora’?

La sinopsis oficial de Anora dice lo siguiente: «Anora es una joven trabajadora sexual de Brooklyn que tiene la oportunidad de vivir una historia de Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para conseguir la anulación del matrimonio».

La positiva y entusiasta unanimidad se ha apoderado de la mayor parte de la critica que ya ha podido ver esta tragedia de trasfondo que parte de situaciones cómicas estridentes que quizás son una novedad dentro del imaginario de su director. Aunque en cuanto a su temática, no es la primera vez que el realizador pone en el centro a las clases vulnerables del estricto más bajo de la sociedad norteamericana. Si existen unos perfiles que el Hollywood convencional ignora o no quiere representar, ahí está Baker para utilizar su mirada y reflejar un mundo ajeno para la mayoría de los espectadores.

¿Quién es Mikey Madison?

Gran parte de los elogios de Anora, por no decir la mayoría, se los ha llevado su protagonista. Hasta este 2024, Mikey Madison era una completa desconocida en el mundo de la interpretación, pero gracias a este último trabajo, algunos ya hablan de una posible nominación al Oscar en el futuro. Esta estadounidense nacida en 1999 debutó como actriz en 2016, gracias a la serie Better Things y seguidamente, fue encadenando personajes secundarios hasta llegar al reboot de Scream. El resurgir de Ghostface terminó con Madison apuñalada en pantalla, mientras que en Érase una vez en Hollywood, fue quemada a lo bonzo por Leonardo DiCaprio y su icónico lanzallamas. Pero a partir de ahora, resultará imposible no pensar en ella en papeles que no sean al menos, roles secundarios potentes. Se acabaron los papeles sin importancia para Madison: ha nacido una estrella.

En 2024 la veremos también en la miniserie La dama del lago, un proyecto de Apple TV + que protagoniza Natalie Portman.

Los grandes trabajos de Sean Baker

Anora es únicamente otra de esas grandes historias surgidas de la visión autoral de Sean Baker. Circunstancia que no sorprenderá para nada a los seguidores de ese cine alejado de las grandes corporaciones.

Baker comenzó despuntando con dramas como Prince of Broadway o Starlet. No obstante, su salto definitivo al reconocimiento internacional llegó a través de Tangerine y The Florida Project. Un nivel mantenido en Red Rocket, pero que sin duda ha alcanzado su máximo esplendor en Anora. Una propuesta que supone su salto de A24 a Neon. Seguramente los primeros, quienes le distribuyeron The Florida Project y Red Rocket se estén tirando de los pelos, ya que la cinta de Madison va a ser sin duda uno de los largometrajes más relevantes de este año.

¿Le terminará valiendo la Palma de Oro? Decisión que conoceremos el próximo 25 de mayo, con la ceremonia de clausura del festival.