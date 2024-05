‘The Substance’: la película que ha revolucionado el Festival de Cine de Cannes 2024

El Festival de Cine de Cannes siempre se presta a la llegada de filmes autorales que son por así decirlo «café para muy cafeteros». El séptimo arte más personal tiene en el certamen de la croisette un hogar idílico que sería un tanto rechazado en otros premios mainstream. Por eso, sorprender es cada vez más complicado, pero como ha demostrado The Substance, no es algo imposible. Elogiada por la mayor parte de la crítica profesional, la propuesta de la directora Coralie Fargeat ha terminado revolucionando el festival galo por ser completamente extrema, aberrante y un completo nuevo clásico del body horror.

Los primeros comentarios que se suelen repetir sobre The Substance es que es uno de los largometrajes más macabros que se han tenido un cupo en la Competencia Oficial de Cannes. Un relato que por otra parte, ha devuelto a una actriz como Demi Moore a esa relevancia dentro de la industria que perdió hace tanto y a la consagración de Margaret Qualley como una nueva gran promesa que apuesta valientemente por el lado más autoral, frente al mundo de las franquicias y sagas. Pero ¿cuál es el argumento de este drama que mezcla ciencia ficción con la fantasía más oscura?

Una crítica a la belleza Hollywoodiense

The Substance se presenta como una nueva historia fundamental dentro de ese subgénero del terror que nos ha dado cintas como La mosca, Re-Animator, Crash o Scanners. Su trama nos presenta a Elisabeth Sparkle, una actriz que no pasa por su mejor momento y que con el paso del tiempo, ha sido relegada a protagonizar vídeos de fitness. Sin embargo, incluso para esto es demasiado mayor por lo que la acaban despidiendo, enviándola de nuevo a su apartamento de Los Ángeles sin ningún tipo de perspectiva profesional. Sumado a esto, un accidente termina haciendo que recurra a una extraña empresa productora de una sustancia oscura que promete tras su inyección, convertirla en una versión mejorada de sí misma. Es precisamente esa transformación lo que ha terminado sacudiendo a la prensa que acudió al preestreno hace escasas horas en el festival francés.

La otra versión surgida tras la sustancia es interpretada por Qualley. Su nueva forma, mucho más joven y alegre es bautizada como Sue y rápidamente, se convierte en una estrella incipiente del mundo del espectáculo. No obstante, el milagroso líquido tiene sus propias reglas que cuando se incumplen, desatan el caos en lo que claramente es una crítica hacia esa tendencia de Hollywood sobre la belleza de inmortal juventud que deben tener siempre las actrices.

‘The Substance’: ¿Puede ganar Cannes?

Conseguir alcanzar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes es junto a los Oscar, la mayor hazaña que puede obtener un director. Las dos son particularmente complicadas, pero es cierto que el certamen europeo siempre se suelen dar sorpresas inesperadas, sin que por ejemplo la taquilla o la participación de grandes superestrellas influya tanto como sucede en la concesión de las estatuillas que otorga la Academia. Por ello y tras el impacto frente a la crítica especializada, cabe preguntarse por las posibilidades de The Substance a llevarse el codiciado galardón.

En su favor, hace dos años una ficción igualmente radical como Titane terminó consiguiéndolo y este año podría suceder lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta el feminismo subyacente de la obra y la posición de la directora Greta Gerwig como presidenta del jurado. Otra de sus ventajas es que algunas de sus principales rivales como Megalópolis, Oh Canada, Limonov: The Ballad of Eddie o Kinds of Kindness no han terminado de convencer del todo a los medios. En contra, otras propuestas se han posicionado como favoritas ya, entre ellas Bird y Emillia Perez.

Eso sí, todavía quedan por delante varias proyecciones de la talla de The Shrouds, Anora o Parthenope de Paolo Sorrentino. The Substance es la segunda película como directora para Fargeat, quien debutó en 2017 con Revenge, la ganadora de la Mejor dirección y Dirección novel en el Festival de Sitges. Desde hace siete años, sólo habíamos podido verla dirigir uno de los capítulos de la adaptación de Sandman para Netflix. Ahora, reúne a su reparto más internacional hasta la fecha, en la que también aparece el actor Dennis Quaid. Con un guion escrito por ella misma, el filme es del mismo modo su primer largometraje con producción norteamericana.

En España, la cinta estará distribuida por Universal Pictures. Se desconoce su fecha de estreno en España.