Viggo Mortensen reivindica ‘Crash’ a costa de ‘Titane’, la ganadora en Cannes el año pasado

David Cronenberg y Viggo Mortensen son dos de esas duplas director/actor que mejores resultados han dado a los cinéfilos en los últimos años, gracias principalmente a tres películas clave: Una historia de violencia (2005), Promesas del este (2007) y Un método peligroso (2011). Ahora, la magnífica dupla promociona su regreso con Crimes of the future, película que compite en la sección oficial de Cannes 2022. Mortensen ha hablado en una entrevista para The Hollywood Reported sobre la trayectoria del cineasta y el paralelismo de su icónica Crash con Titane, la ganadora del festival el año pasado.

Para empezar, Mortensen dejó claro que aunque el cineasta canadiense haya tenido el respeto de Cannes cree que “nunca ha conseguido todo lo ue se merece”. El triunfo de Titane, quien muchos críticos relacionaron con Crash no es para el actor de El señor de los anillos una comparación equitativa: “En mi opinión, y sin ánimo de ofender a la directora de Titane, Crash estaba muy por encima de esta película, porque no sólo se trataba de un shock superficial sumado a imágenes poco convencionales. Había una historia debajo, una exploración de los personajes, mucho más en Crash que en Titane”.

Crash (1996) hablaba de un grupo de gente que sentía cierta excitación con los accidentes de tráfico y Titane (2021) de Julia Ducournau, también establecía en cierto modo una poderosa relación entre el hombre y la máquina. Además, ambas ganaron la Palma de Oro en sus correspondientes ediciones ante un gran rechazo de parte de la prensa. Esto para Mortensen no es suficiente a la hora de realizar una comparación, pero tampoco determina que Crimes of the future vaya a conseguir triunfar en el Festival:

“Imagino que Crimes of the Future causará controversia, pero sobre todo te dejará pensando y discutiendo y con cosas de las que hablar en casa, Puede que al día siguiente te despiertes y sigas pensando ‘¿qué demonios era eso?’ Y al mismo tiempo es probable que pienses en el mundo tal y como es ahora. Cannes puede ser imprevisible. Pero si a la gente le gustó Titane y le gustaron los desafíos que presentaba, no veo por qué esta película no podría interesarles”, señalaba finalmente Viggo Mortensen.

Titane de Julia Ducournau fue la segunda Palma de Oro para una directora después de que Jane Campion hiciese lo propio con El piano.