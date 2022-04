Hace escasas horas que los cinéfilos de todo el mundo se encontraron con dos noticias; una que alimentaba sus esperanzas y otra que las cortaba en seco. Se rumoreaba una nueva película de David Lynch y horas después, el propio director de Mulholland drive lo desmentía todo. Su supuesto nuevo proyecto secreto se iba a estrenar en el Festival de Cine de Cannes y al menos, a falta de un David, tendremos a otro; Cronenberg. El director de culto estrenará en el certamen francés Crimes of the future, película de ciencia ficción que ya tiene nuevo tráiler.

Inquietante, terrorífico e incomprensible, pueden ser algunas de las palabras que describan lo que podemos ver en el aproximadamente 1 minuto de tráiler que ha lanzado la distribuidora Neon. El motivo de celebración es aún mayor si tenemos en cuenta que el canadiense lleva más de ocho años sin estrenar un largometraje, concretamente desde Maps to the Stars. El reparto supone el reencuentro de Viggo Mortensen y Cronenberg, quienes ya trabajaron juntos en Promesas del este, Una historia de violencia y Un Método peligroso. Compartiendo elenco, tenemos a dos de las actrices femeninas más relevantes de la escena, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Howard Shore repite en el apartado musical, formando una dupla que lleva años alimentando la banda sonora de la filmografía de Cronenberg.

La sinopsis de Crimes of the future es la siguiente: “En un futuro no muy lejano la humanidad está aprendiendo a adaptarse a su entorno sintético, en un mundo donde no existe el dolor. Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y hacia una metamorfosis, alterando su estructura biológica”. Las frases que podemos escuchar en el adelanto remiten al cambio que experimentará la humanidad en el proyecto de Cronenberg. “Es el momento de parar de ver”, apunta la narración, mientras vemos imágenes profundamente desagradables como las de un rostro con la boca y los ojos cosidos, además de 4 orejas más alrededor de su cara. A continuación, parece ue Kristen Stewart vaya sacarse un ojo con una extraña máquina. Ante la falta de un desarrollo a nivel de tramas, lo que parece claro es que Crimes of the future tendrá mucho que ver con la renuncia del mundo de los sentidos que conocemos.

La película de ciencia ficción se presentará en el festival en algún punto entre mitad y finales de mayo, aunque todavía no tiene un estreno fijado en los cines.