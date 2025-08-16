Adiós a las tablas de madera de siempre: el invento de Lidl que te va a cambiar la vida

En muchas cocinas, la tabla de madera ha sido la reina indiscutible durante décadas. Todos las hemos tenido, y de hecho se siguen vendiendo, pero los expertos advierten sobre ellas (son más difíciles de limpiar, ya que pueden acumular humedad y con ello bacterias) y de ahí que cada vez más gente considere que no siempre son prácticas. Además, pesan y ocupan espacio. Por eso, cuando aparece un invento que de verdad facilita las cosas en la cocina, lo mínimo es pararse a mirarlo. En este caso, la idea llega de la mano de Lidl con un invento, que hará que le digas adiós a esas tablas de madera en tu cocina.

La cadena alemana, que suele sorprender con productos prácticos que no se ven en cualquier tienda, acaba de lanzar un set de tablas de cortar que rompe con lo de siempre: un diseño pensado para aprovechar mejor el espacio, cortar más cómodo y, de paso, mantener la encimera en orden. No es sólo una tabla, es un pequeño cambio en la forma de organizarte mientras cocinas. Y aquí viene lo mejor: no hay que gastar una fortuna para probarlo. Ahora mismo, en el bazar online de Lidl, está a 4,49 euros (antes costaba 5,99). Un precio que, siendo sinceros, cuesta más encontrar en una comida rápida que en un utensilio que vas a usar todos los días. Y eso se nota, porque cualquier mejora en algo tan básico como cortar y preparar ingredientes se agradece desde el primer uso.

El invento de Lidl que sustituye a las tablas de cortar

La gran diferencia de este set, con respecto a las tablas de siempre está en su diseño inteligente. En este caso, incluye un cuenco integrado en el lateral, perfecto para ir recogiendo los ingredientes a medida que se cortan. Imagínate troceando unas verduras para una ensalada: tomates, pepinos, pimiento. En lugar de apartarlos a un plato o dejar que rueden por la encimera, basta con empujarlos al cuenco y seguir trabajando. Así, todo queda ordenado y listo para el siguiente paso de la receta.

Este sistema también es muy práctico para separar restos y peladuras. Puedes ir dejando en el cuenco las partes que no vas a usar y luego tirarlas de una sola vez, sin tener que hacer varios viajes a la basura. Además, cuenta con un asa que no solo facilita su manejo, sino que también permite colgarla, algo que las tablas tradicionales pocas veces ofrecen.

Tres tablas, tres colores, cero desorden

El set trae tres tablas de cortar en distintos colores, una solución muy útil para evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, puedes destinar una para verduras, otra para carnes y otra para pescado. Así, no tendrás que preocuparte de que los jugos de un alimento se mezclen con otros. Y, cuando termines, simplemente las apilas una dentro de otra, ocupando el mínimo espacio en el armario.

Esto es un detalle que agradecerán especialmente quienes tienen cocinas pequeñas o saturadas de utensilios. No hay nada peor que un cajón o estantería llena de cosas que se caen al abrir. Aquí, todo queda recogido y ordenado.

Fáciles de limpiar y más higiénicas

Otro punto fuerte es que están hechas de plástico resistente y pueden lavarse directamente en el lavavajillas. Esto, además de ahorrar tiempo, garantiza una limpieza más profunda que la que muchas veces logramos con las tablas de madera. Olvídate de olores que se quedan impregnados o de manchas imposibles: con este material, cada tabla queda como nueva tras cada uso.

Si no tienes lavavajillas, también se limpian muy bien a mano con agua caliente y un poco de jabón. El plástico no absorbe líquidos, así que no tendrás que preocuparte por deformaciones ni por ese aspecto envejecido que cogen algunas tablas de madera con el tiempo.

Compactas pero funcionales

Miden unos 35 centímetros de largo por 18,8 de ancho y apenas alcanzan 1,9 de grosor. Pesan poco más de medio kilo, así que resultan fáciles de mover sin que se te resbale nada. Son lo bastante amplias como para cortar con comodidad, pero no ocupan media encimera. Incluso si tu cocina es pequeña, puedes usarlas sin problemas y llevarlas de un lado a otro con total seguridad.

Puede que cambiar de tabla de cortar no parezca una gran decisión, pero quienes ya han probado este set coinciden en que la experiencia en la cocina cambia para mejor. Más orden, menos viajes al fregadero mientras cocinas y todo listo para pasar de la tabla a la olla o sartén en un solo movimiento.

Por menos de 5 euros, puedes equiparte con tres tablas prácticas, duraderas y fáciles de mantener. Un pequeño gesto que, con el uso diario, se traduce en más comodidad y menos caos, así que ahora ya lo sabes, si estabas pensando en jubilar tu vieja tabla de madera, quizás haya llegado el momento de dar el paso.