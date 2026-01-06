Rebajas de invierno 2026: fechas clave, cuándo empiezan y acaban

Hoy 6 de enero seguro que muchos están pendientes de abrir los regalos de Reyes y de disfrutar del roscón, pero lo cierto es que el final de Navidad trae consigo algo que muchos tenían ganas de que llegara de una vez y que no es otra cosa que el inicio de las rebajas de invierno 2026. Las tiendas, de moda especialmente, llevan días preparando su stock que lanzarán rebajado y aunque puede que creas que todo arranca a partir de mañana, lo cierto es que el comercio online se adelanta.

Mucha gente aprovecha las rebajas de invierno para devolver regalos que no le gustan o para comprar más barato lo que vayan a regalar más adelante en San Valentín, pero lo cierto es que también se aprovecha para renovar armario de invierno y por ello, es importante tener en cuenta las fechas de inicio y final. Y no sólo para tiendas de moda como Zara o Mango, también para tienda de electrodomésticos e incluso las que son de decoración. En definitiva, este es un periodo que apenas dura un mes y del que debemos sacar todo el partido. Por ello toma nota porque te explicamos ahora cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026, cuándo acaban y en qué momento tendremos segundas rebajas.

Rebajas de invierno 2026: cuándo empiezan online y en tiendas

Las fechas pueden variar entre marcas, pero lo cierto es que la tendencia de los últimos años las rebajas online siempre empiezan un día antes que las de tienda física. Y en 2026, eso vuelve a pasar de este modo, si sabemos que las rebajas de invierno comenzarán mañana 7 de enero en todas las tiendas, hoy que es 6 de enero y encima es día festivo por ser el Día de Reyes, comienzan en las webs y apps de las tiendas.

De este modo, firmas como Zara, Mango, H&M, El Corte Inglés o Springfield ya tienen a partir de hoy sus rebajas online. Basta con entrar en su web y app para ver como algunas ya a esta hora las tienen activadas, pero si esperas a las de Zara, que suelen ser las más deseadas apunta estas dos horas: a las 18:00 horas en app y a las 19:00 horas en la web.

Y como ya hemos mencionado, en tiendas físicas, la referencia sigue siendo el 7 de enero, día en el que tradicionalmente comienzan las rebajas en la mayor parte de España. Es la fecha que se ha mantenido de forma más estable en los últimos años, aunque algunas marcas pueden esperar al viernes 9 o al sábado 10 para coincidir con fin de semana. Aun así, si hoy estás pensando en salir después de la comida de Reyes, lo normal es que todavía encuentres los precios originales en la mayoría de escaparates.

La excepción la marcan algunas comunidades autónomas y pequeñas tiendas locales, que pueden adelantarse o retrasarlo según su propio calendario comercial. También es habitual que cadenas deportivas o de electrónica lancen pre-rebajas antes del día oficial, con pequeños descuentos iniciales que sirven para ir vaciando stock.

Cuándo acaban las rebajas

La fecha de finalización es tan importante como el arranque, sobre todo si prefieres evitar las aglomeraciones o si quieres esperar al tramo de descuentos más agresivo. En 2026, la previsión general es que las rebajas de invierno se alarguen hasta el 28 o el 31 de enero, según la política de cada marca. Muchas tiendas optan por mantenerlas activas durante todo el mes, especialmente en moda, calzado, hogar y complementos o incluso hasta la primera semana de febrero.

En sectores como tecnología o electrodomésticos, la duración puede ser más corta. Algunas superficies comerciales suelen cerrar el periodo de rebajas a mediados de enero para dar paso a nuevas campañas, aunque mantienen ofertas puntuales fuera del calendario oficial.

Conviene recordar que las rebajas están reguladas, pero desde hace años las empresas tienen libertad para elegir sus propias fechas. Esto explica que haya tanta variación entre sectores. Aun así, enero sigue siendo el núcleo principal de descuento, el mes en el que realmente se concentran las mejores oportunidades

Cuándo son las segundas rebajas

Por último, no nos olvidamos de las segundas rebajas que son son el punto más esperado por quienes buscan todavía más bajos, aunque tienes el riesgo de encontrar menos stock. La mayoría de las marcas aplican la segunda bajada a partir del 15 de enero. Ese suele ser el día en el que el descuento sube del típico 20 o 30 o 40% y suele llegar al 50% e incluso más si algunas prendas apenas tienen ya tallas y desean darles salida.

En este caso, las tiendas online suelen adelantarse otra vez. Muchas activan las segundas rebajas la noche del 14 o incluso el 13, sobre todo si el stock se está moviendo rápido. Moda, calzado y accesorios son los sectores que más suelen beneficiarse de este segundo escalón de rebajas, porque es cuando se retiran ya los productos de Navidad y se prepara la entrada de la colección de primavera.