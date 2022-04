El día de ayer fue una auténtica montaña rusa en el corazón de los cinéfilos de todo el mundo. A primera hora del día, Variety informaba a través de dos fuentes relevantes, que el cineasta David Lynch estaba rodando una película secreta que presentar en el Festival de Cine de Cannes. Horas después ha sido el propio Lynch el que por medio de Entertainment Weekly ha desmentido la información, cerrando de un portazo todas las esperanzas que nos había generado la información. Pero ¿es esto parte de una estrategia para que su aparición en el certamen de cine francés sea sorpresa o realmente el director de Twin Peaks no tiene nada entre manos?

La cosa es que la manera en la que el realizador de Montana ha negado la información podría formar parte del guion de una de sus películas. Para señalar que no iba a estrenar ninguna película, el director de Una historia verdadera dio un viaje más largo que el protagonista de aquella road movie: “Eso es totalmente un rumor. Así que ya sabes. No va a pasar. No tengo ningún proyecto. No tengo nada en Cannes. Es una lástima. Se ha liado una que la gente ha pensado: ‘Oh, eso estaría bien’. Peor hay algo nuevo, pero no es mío. No sé de quién es”.

Las esperanzas de los fans del onírico cineasta se sostienen en torno al misterio de ese estreno que ni él mismo dice conocer, pero… ¿si vas a negar tu participación, por qué alimentar le hype sobre una cinta desconocida que se va a estrenar en Canes? “Dicen que hay algo nuevo en Cannes y no dicen de quién es, y alguna gente se ha pensado que era mi película, pero no lo es. Así que toca esperar y ver de quién es”, le decía Lynch a EW.

Según él mismo, se encuentra esculpiendo, pintando y supervisando la remasterización de Carretera perdida. Si de verdad el director estrenase un trabajo en el festival, tendríamos en la meca del cine francés una reunión de gran renombre junto a George Mille y David Cronenberg, que sí que tienen confirmado un estreno oficial en Cannes ¿Y si se tratase de una serie en vez de una película? Sea como fuere, Lynch no dirige un largometraje desde 2006 con Inland Empire con su actriz fetiche Laura Dern.