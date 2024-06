Tráiler de ‘Here’: Tom Hanks y Robin Wright pasan toda una vida en el mismo hogar

Han pasado casi 30 años desde que Forrest Gump nos encogiera el corazón con su pureza y ternura inocente. La gran triunfadora de los Oscar de 1995 reunió al cineasta Robert Zemeckis y a los actores Tom Hanks y Robin Wright en una película que forma ya parte de la historia misma del cine. Hanks y Zemeckis han vuelto a colaborar en varias ocasiones, pero el reciente tráiler de Here nos devuelve por primera vez a ambos actores bajo la mirada del galardonado autor. Esa conexión entre ambas películas, va incluso un poco más allá, pues la cinta producida por Sony Pictures parece de alguna forma, ofrecer la vida en pareja que nunca lograron tener Forrest y Jenny. Pero por lo que hemos podido apreciar en el adelanto, Here irá mucho más allá de una relación en pareja a lo largo de los años. Será una historia más grande que la propia vida.

En lo técnico, lo primero que llama la atención del material promocional son los rostros rejuvenecidos digitalmente de Hanks y Wright. Habrá que esperar a ver la cinta para poder saber si estos efectos especiales nos sorprenden o si en cambio, siguen generando ciertas dudas en su factura final. Aunque en esta ocasión se ha empleado la innovadora IA Metaphysic Live, un rejuvenecimiento que intercambia los rostros de los intérpretes en tiempo real. Por ejemplo, a Wright se la rejuveneció utilizando imágenes de ella cuando tenía 19 años para combinarlas con su actuación actual (lo mismo ocurre con Hanks). Pero ¿qué es lo que nos depara Here? ¿Hará historia nuevamente esta reunión de Forrest Gump? Por el momento, las sensaciones que nos ha dejado el primer tráiler apuntan hacia un filme generacional con altas dosis de nostalgia y pura emoción. Sin duda, una de esas producciones a tener en cuenta de cara a los futuros Oscar del 2025.

Tráiler de ‘Here’: más grande que la vida

Here es la historia de una habitación y los acontecimientos que tuvieron lugar en ese espacio a lo largo de cientos de miles de años. Hanks y Wright son los protagonistas que pasan toda una vida en el mismo hogar, dando lugar a momentos de pura felicidad y como es natural, a situaciones trágicas. Sin embargo, ese largo desarrollo del tiempo nos hace conocer a otros personajes e inquilinos que vivieron en esa escena y a los que dan vida Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Nikki Amuka-Bird y David Fynn.

El material parte de la novela gráfica homónima de Richard McGuire de 2014 que originalmente, fue publicada como una tira cómica de seis páginas que el autor presentó a finales de los 80. Para Zemeckis, el concepto que rodea a Here es la de ser un observador estacionario a lo largo de los siglos, con una cámara que no parece que vaya a moverse en ningún momento:

«La perspectiva única nunca cambia, pero todo lo que la rodea sí cambia. En realidad, nunca se había hecho antes. Hay escenas similares en las primeras películas mudas, antes de que se inventase el lenguaje del montaje. Pero aparte de eso, si, fue una empresa arriesgada», confesaba en una entrevista a Vanity Fair. Después, el director de Regreso al futuro apuntaba que la trama tras Here habla de la aceptar que «todo cambia». El trabajo de McGuire ha sido adaptado al guion de la mano del propio Zemeckis y del guionista Eric Roth, quien ya ganó un Oscar precisamente por adaptar Forrest Gump.

Zemeckis y Hanks: socios ilimitados

Here marcará el quinto largometraje en el que Zemeckis se pone tras las cámaras y Hanks asume el rol principal. Una asociación fructífera que comenzó en 1994 con Forrest Gump y a la que le siguió otra gran obra en el año 2.000, Náufrago. Sin embargo, después la dupla perdió una gran fuerza con sus dos siguientes trabajos. Ni Polar Express ni la reciente versión de Pinocho consiguieron alcanzar una décima parte de la calidad anteriormente demostrada. No obstante, Here apunta directamente a recuperar ese nivel perdido, gracias en parte a la gran apuesta de Sony con el proyecto.

Por su parte, Wright también ha sido una socia recurrente en las historias dirigidas por Zemeckis. Tras Forrest Gump, la ganadora del Globo de Oro volvió a colaborar con el cineasta en Beowulf y Cuento de Navidad.

Here llegará a los cines españoles el próximo 5 de diciembre de 2024, una fecha estratégica clave para la temporada de premios.