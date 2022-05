El reparto original de ‘Forrest Gump’ se une al nuevo proyecto de Robert Zemeckis

El Festival de Cine de Cannes siempre suele ser el escaparate mundial de las grandes películas que se estrenarán a lo largo del año. Este año, aunque se lamenta que el rumor sobre la película de David Lynch fuese totalmente infundado, no es que el certamen vaya a estar escaso de grandes nombres. David Cronenberg, Park Chan-Wook o James Gray son algunos de los nombres que brillarán en el evento cinéfilo más prestigioso de Europa. Si estos nombres o la propia repercusión de Cannes no fuesen suficientes, ahora sabemos que Here, la película que vuelve a reunir a los integrantes principales de Forrest Gump, acaba de obtener a Sony Pictures como distribuidora oficial en el mercado de ventas que ofrece el Festival.

Here es el título de la historia que vuelve a poner a Tom Hanks y Robin Wright a compartir reparto a las órdenes de Robert Zemeckis. Este trío de artistas son los máximos responsables de Forrest Gump, la película que ganó 6 Premios Oscar en 1996 en detrimento de otros grandes títulos como Cadena Perpetua o Forrest Gump. Esta nueva cinta adaptará la novela gráfica original de Richard McGuire y su historia, versa sobre un gran viaje a través del tiempo.

Por suerte, Zemeckis dirigió en 1985 Regreso al futuro y dos posteriores secuelas, por lo que de viajes en el tiempo, algo sabe. Sin embargo, a diferencia de la historia del Delorean, el giro creativo de Here es que sitúa el núcleo de la historia en un espacio y no en un viajero del tiempo por así decirlo. El cómic de Here se traslada en un salón de casa contemporáneo, pero poco a poco la estancia va cambiando y del tresillo cambiamos a varios objetos que ocupan ese lugar en el pasado, hasta el punto en el que ni siquiera estaba construido ese hogar.

A pesar de lo que podríamos pensar por su argumento, el material original es de 1989 y en su momento, fue elogiada debido a la increíble creatividad de su propuesta. La cinta que sí se mostrará en el Festival de Cannes será la última interpretación de Tom Hanks en el biopic de Elvis Presley que firma Baz Luhrmann. En la cinta, Hanks es el Coronel Parker, un rol sorprendente para el intérprete, quien no está acostumbrado a asumir personajes con tantos claroscuros.