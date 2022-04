Desmentido ya el rumor de que David Lynch vaya a estrenar una película secreta en el Festival de Cine de Cannes, los fans todavía siguen elucubrando sobre esa posible sorpresa, negada incluso por el propio director. Sin embargo, no tener un proyecto fílmico en la agenda no implica necesariamente que Lynch esté sin hacer nada. Además de escribir y dirigir sus propios largometrajes, el autor de Carretera Perdida y Mulholland Drive compone música, pinta y hasta diseña muebles. Por eso, no es extraño que su fundación, anunciase en el día de ayer un programa multimillonario que inicie a 30.000 estudiantes en meditación trascendental.

El objetivo de la fundación David Lynch es la de alentar a la próxima generación a “convertirse en expertos avanzados en meditación creadora de paz y construir un legado de paz global duradera”, según un comunicado de prensa. Para ello, el programa invertirá alrededor de 500 millones de dólares en el primer año, asociándose con la Global Union of Scientists for Peace. El medio People publicó las declaraciones de Lynch en un vídeo promocional en el que decía “No sabemos qué traerá el mañana si no logramos la paz en este planeta. Esta guerra en Ucrania, la gente decía que no iba a suceder, y ahora sucedió. La gente se está muriendo. Las ciudades están siendo destruidas. Las cosas son muy, muy precarias. Todo el mundo lo sabe”.

La paz, una cuestión de salud mental

El cineasta hablo del Dr. Tony Nader como creador y pionero del movimiento que quiere cambiar la “conciencia colectiva”. El creador de Twin Peaks cree que el estrés y la negatividad comenzarán a disiparse si las personas meditan: “Comenzarán a tener más energía. Comenzarán a tener más creatividad. Comenzarán a ser más amables el uno con el otro. No querrán lastimar a nadie. Será un mundo de paz”.

Pero la iniciativa no sólo tiene como objetivo reducir el estrés, sino que también quiere crear una poderosa coherencia a mayor escala, apuntando a que la paz mundial es alcanzable y que por tanto, se puede lograr. Esta capacitación para la meditación irá destinada a 10.000 estudiantes de la Universidad Internacional Maharishi en Estados Unidos, 10.000 estudiantes de la escuela hermana en la India y otros 10.000 en universidades asociadas en 10 universidades alrededor del mundo.

David Lynch siempre se ha mostrado como un director excéntrico y muy particular, casi tanto como su cine, a menudo tan inclasificable y enigmático. El cineasta onírico por excelencia tampoco deja de sorprendernos fuera de sus decorados.