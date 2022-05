Parece difícil de creer, pero ya han pasado seis años desde que el cineasta Park Chan-Wook estrenó La doncella. El surcoreano es un director de culto para los cinéfilos de todo el mundo, especialmente de aquellos que son fanáticos del audiovisual asiático. No es para menos, su firma está detrás de títulos como Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance o Stoker y el anuncio de una nueva película solamente puede despertar un hype desmedido. Decision to leave ya tiene un primer tráiler y todo parece indicar que Chan-Wook no ha perdido su sello:

Prevista para estrenarse en el próximo Festival de Cine de Cannes, CJ Entertainment no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrar un primer adelanto oficial de Decision to leave, aprovechando que la fecha del evento de cine francés está tan cerca. Visto el material promocional, parece que esta nueva película ofrecerá todo lo que se espera de un director como Park Chan-Wook; muerte, erótica y mucha intriga.

Lo que sabemos de la sinopsis es que el protagonista es un detective (Park Hae-il) que investiga la muerte de un hombre que cayó desde una montaña. La cinta explora la relación de esta investigación pero sobre todo, la aparición de la viuda Seo-rae (Tang Wei). Esta escurridiza femme fatale complicará las cosas del detective a nivel personal, cuando la vida y las obligaciones se entremezclen. Y es que el eslogan de la historia, ya advierte de los peligros de acercase demasiado a según qué cosas: “cuanto más cerca miras, más fuerte caes”. Para un hombre especialista en encontrar la verdad como es este detective, todo se ira complicando cada vez más, en una vorágine de confusión emocional y psicológica.

Quien este familiarizado con la filmografía de Park Chan-Wook, verá que Decision to leave encaja a la perfección. Se espera que su proyección en Cannes alcance los niveles de expectación que consiguió su anterior largometraje, cuando se estrenó en el mismo festival. La distribución es un gran problema en España cuando hablamos de cine asiático, ya que esta clase de títulos tienen un mercado complicado en nuestro país, estrenándose normalmente en pocos cines y salas, alejadas de las grandes superficies. Por suerte, gracias a Mubi, Decision to Leave se estrenará en cines y en el streaming el próximo otoño. La chica del tambor, la última miniserie que ha rodado Chan-wook está disponible tanto en HBO Max como en Movistar +.