De manera habitual, la compañía californiana gusta compartir en su canal de YouTube vídeos sobre lo que son capaces de hacer sus dispositivos. En este caso nos encontramos con 2 joyas. La primera es una película íntegra rodada con iPhone 13 Pro, y de postre, el making of. Llama mucho la atención el nivel de desarrollo que se ha conseguido con las cámaras de los teléfonos, capaces de rodar a 4k y conseguir efectos espectaculares. Esto es lo que puede hacer un iPhone 13 Pro en las manos de un director de cine profesional.

La película rodada con un iPhone 13 Pro

Apple destaca una vez más las alucinantes características de la cámara del iPhone 13 con su campaña «Shot on iPhone». Esta vez, la compañía ha compartido en YouTube el cortometraje «Life is But a Dream» realizado por el director surcoreano Park Chan-wook, y que se rodó completamente con el iPhone 13 Pro. Este dispositivo se puso a la venta en España el pasado 24 de septiembre de 2021. El título del film, un corto de 21 minutos se puede traducir como «La vida no es más que un sueño».

Esta creación cuenta la historia de un funerario que necesita madera para construir un ataúd, nada menos que para el salvador de su pueblo y desentierra una tumba abandonada. Sin embargo, comete un grave error, ya que despierta el fantasma de un antiguo guerrero al quitar las maderas de ese ataúd.

El director surcoreano ya había realizado otras películas con iPhone de manera previa, siempre dentro del mundo independiente. De esta forma, Apple lo ha tenido muy sencillo, ha invitado a este director a dar rienda suelta a su creatividad, invitándole a sumergirnos en esta historia tan épica.

Además del cortometraje, Apple también compartió un vídeo que resulta muy interesante de ver. Se nos muestra una entrevista con el propio Park, así como escenas tras las cámaras. Tanto el corto como la película van a agradarte.

En el film se muestra una de las últimas incorporaciones de Apple en este iPhone, el Modo Cine. De la misma manera, toda la película se desarrolla en un ambiente de muy poca luminosidad, y tanto con la grabación con este dispositivo, como con el posterior proceso de edición, los resultados son óptimos.

Los avanzados sensores con los que cuentan las cámaras de los teléfonos móviles hace que cualquier persona con un mínimo de interés y sin necesitar de muchos medios, pueda realizar trabajos con una calidad excepcional. Buena prueba de ello es este corto grabado íntegramente con un iPhone 13 Pro.