La izquierda rabia contra Karla Sofía Gascón por unos tuits de hace cuatro años

Polémica con la española Karla Sofía Gascón quien opta al Oscar como nominada a Mejor Actriz Protagonista después de que salieran a la luz una serie de tuits suyos publicados entre 2016 y 2022. Los mensajes en cuestión abordan temas como las demandas de diversidad en los Oscar, el Islam o George Floyd, el afroamericano asesinado por brutalidad policial que había propulsado las movilizaciones de Black Lives Matter en 2020. Gascón se ha apresurado a pedir disculpas en redes sociales por si sus opiniones han herido a alguien: «Soy consciente de la conversación en torno a mis anteriores posts en redes sociales que han causado daño. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad».

Karla Sofía Gascón ya es historia del cine tras convertirse en la primera mujer transgénero en ser nominada a un premio Oscar. La madrileña es la protagonista de Emilia Pérez, película francesa que cuenta con 13 candidaturas para los galardones más importantes de la industria. Pero, en plena campaña de promoción, tanto la película como la actriz se han vuelto protagonistas por unos tuits de hace años de Gascón.

La revista Variety ha publicado una serie de tuits que Karla Sofía publicó en la red social X (antes Twitter) entre 2016 y 2022.

«Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe… y un cordero». Esta es una de las publicaciones de la actriz, pero no es la única. «Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España… Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam», escribió en otra ocasión. Cabe recordar que en el año 2015 y 2016, varias ciudades europeas como París, Bruselas y Copenhague sufrieron ataques terroristas por parte de yihadistas del Estado Islámico.

También han salido a la luz tuits de Gascón sobre la muerte por brutalidad policial de George Floyd (una tragedia que propulsó las movilizaciones de Black Lives Matter en 2020). «Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errado».

Y luego existe otro tuit en el que Gascón habla precisamente de los premios Oscar (la gala de 2021 en concreto) por sus demandas de diversidad, en vez de centrarse en quién merece realmente el galardón: «Cada vez más se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo».

Las disculpas de Karla Sofía Gascón

Aunque la gran mayoría de tuits ya han sido borrados, Karla Sofía Gascón ha querido pedir disculpas de manera pública con otro mensaje: «Soy consciente de la conversación en torno a mis anteriores posts en redes sociales que han causado daño. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad».