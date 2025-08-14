¿Alguna vez has soñado con ser Griezmann, Koke, Fernando Torres o Julián Álvarez? Hoy eso se puede cumplir gracias a la experiencia única que el Atlético de Madrid propone dentro de su Tour & Museum en el estadio Riyadh Wanda Metropolitano.

Esa es la magia del “Saque de honor”. Por apenas 75 €, los visitantes no solo recorren las zonas más emblemáticas del recinto—como los vestuarios, los túneles y la sala de prensa—sino que también acceden al museo interactivo, donde trofeos, camisetas históricas, realidad virtual y juegos les devuelven al corazón de la historia rojiblanca.

La actividad está dirigida a los aficionados rojiblancos de cualquier edad, para que así puedan vivir una experiencia reservada a figuras del fútbol profesional. Desde que el aficionado pone un pie en el campo, es acompañado y dirigido por personal especializado mientras va compartiendo anécdotas y los secretos que se esconden en los vestuarios colchoneros, permitiendo enriquecer la visita. Además, el museo combina elementos físicos con otros digitales que permiten al fan interactuar con la historia del club.

El momento cumbre llega en el propio terreno de juego. El balón espera en el centro del campo, las cámaras están listas y a disposición para crear algo que será más que un recuerdo para cualquier persona que se disponga a sacar de centro. Es un instante breve pero cargado de simbolismo, que queda inmortalizado en fotografías y vídeos que luego pueden llevarse al finalizar. Más que una actividad turística, el Saque de honor es una experiencia emocional que conecta al aficionado con la esencia más pura del fútbol y del Atlético de Madrid.

Jugadores míticos

A lo largo de su historia, el Atlético de Madrid ha contado con jugadores que han dejado huella en el fútbol español e internacional. Leyendas como Adelardo Rodríguez, máximo representante histórico en partidos jugados, o Luis Aragonés, símbolo y entrenador mítico, forman parte de su identidad. También brillaron cracks como Fernando Torres, ídolo de la cantera; Diego Forlán, Bota de Oro; y Radamel Falcao, decisivo en títulos europeos. En la era reciente, Antoine Griezmann y Jan Oblak han sido piezas clave. Cada generación ha aportado talento, garra y compromiso, consolidando al club como uno de los más grandes de Europa.

¿Cómo llegar?

El estadio se encuentra en la Avenida de Luis Aragonés, 4, en el distrito de San Blas-Canillejas de Madrid. La forma más cómoda de acceder es en transporte público, ya que la estación de metro Estadio Metropolitano (línea 7) se ubica justo al lado del recinto. También se puede llegar en autobús con las líneas 28, 38, 48, 140, E2, N5 y N6, que conectan con distintos puntos de la ciudad.

Para quienes opten por el coche, el estadio cuenta con varias zonas de aparcamiento, aunque en días de gran afluencia —especialmente en partidos o eventos— se recomienda llegar con antelación. Desde el centro de Madrid, el trayecto por la M-30 o la A-2 es rápido y bien señalizado.