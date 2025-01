‘Emilia Pérez’: la película que los mexicanos odian más que a Trump

Es la película del año para bien y para mal. Nominada a 13 Premios Oscar, entre ellos a Mejor Actriz para la española Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez ha conquistado a la crítica pero también ha molestado a muchos. Se trata de una cinta francesa ambientada en México, rodada en castellano, sin casi actores mexicanos, que trata del drama de los desaparecidos por el narcotráfico y del cambio de género y que, para colmo, es un musical. Muchos la acusan de apropiación cultural y de faltar al respeto a las víctimas. Otros la consideran una obra de arte operística, una parábola sobre la identidad y la redención. ¿Quién tiene razón?

Crítica de Emilia Pérez

Basada (más bien inspirada) en la novela de Boris Razon, Écoute, Jacques Audiar, director de maravillas como Un profeta y De óxido y hueso, sigue con sus acrobacias artísticas creando una película, a priori, imposible. La trama es la siguiente: una abogada mexicana sobrecualificada y menospreciada por su bufete recibe una oferta tan extraña como inesperada. El temido jefe de un cuartel de la droga quiere retirarse del mundo criminal y convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser. A todo esto hay que añadirle números musicales en los momentos más inesperados que se balancean entre lo glorioso y lo ridículo.

Ya solo por la premisa, Emilia Pérez es un manjar. Es un más es más, una sobrecarga de estímulos que no está vacía. De hecho, el exceso es lo que, paradójicamente, hace que uno pueda entrar en la historia. Creerse una trama así, en la que un narco asesino cambia se sexo y después decide redimirse y hacer el bien por la sociedad a la que ha castigado durante décadas, es más fácil si te dicen, desde el principio, que lo estás viendo es una fantasía, una locura con canciones y números musicales (algunos muy gratuitos).

Lo mejor que se puede decir de Emilia Pérez es que es entretenida y emociona. Hay momentos brillantes: la escena en la consulta del cirujano, la de la protagonista acostando a su hijo o el número musical de Emilia con su amante- estupenda Adriana Paz-. Es ahí donde es imposible no conectar sentimentalmente con la historia y por lo que uno aguanta el atropellado conjunto.

Emila Pérez, más allá de sus fuegos artificiales, reflexiona sobre la redención, sobre si los humanos podemos cambiar o sólo fingimos que somos otros. Habla de la prostitución moral y de las segundas oportunidades. Jacques Audiar también se moja a nivel político, mostrando una sociedad mexicana que se ahoga con el drama de los desaparecidos por el narcotráfico. En este sentido, la película es demasiado brusca e incluso incoherente. Sin hacer spoilers, decir que el final puede interpretarse como algo contrario al mensaje anti violencia que nos han vendido durante dos horas. Si el director hubiese optado por algo de ironía podría entenderse, pero no es el caso.

También hay que aplaudir el trabajo de Karla Sofía Gascón y de Zoe Saldana como actrices. Lo de ser cantantes es otra cuestión. Aquí es donde falla Emilia Pérez.

Para un hispanohablante, que Selena Gómez sea nominada a algún premio es un insulto. Entiendo, desde casting, la decisión de contar con esta estrella estadounidense, de hecho, físicamente, es perfecta para su personaje. El problema es que no se la entiende al hablar, ni a ella ni a casi nadie dentro de los números musicales. Los responsables de Emilia Pérez defienden a la actriz alegando que su personaje es una estadounidense que no sabe español. Vale, pues que no lo hable. No entiendo la necesidad de torturarnos con esas frases.

Audiar ha creado un artefacto visual estupendo pero terrible en lo auditivo. El espectador que no hable español y lea subtítulos disfrutará mucho más de la experiencia. Y no es una cuestión de acentos, es un chapuza de sonido y de arreglos musicales. Por cierto, tiene nominación al Oscar al Mejor Sonido…

¿Son justos los ataques a la película en México?

En México, las críticas contra la película han sido voraces. Acusan al director de no haber investigado lo suficiente sobre el drama de los desaparecidos (algo que él mismo ha confesado) y de no haber contado con actrices mexicanas como protagonistas.

Es compresible que moleste el hecho de que alguien de fuera venga a contar tu historia pero es curioso que nadie se queje cuando lo hacen los estadounidenses en películas sobre la Alemania nazi o el imperio romano…

No soy ningún entendido en el drama mexicano por lo que no me queda otra que respetar y escuchar a los que sí lo son o lo padecen. Lo único que se me ocurre decir sobre Emilia Pérez es que es verdad que su mensaje es contradictorio y está planteado de manera muy brusca. Un narco cambia de cuerpo, de vida y, al parecer, de alma, y se dedica a intentar reparar el daño que hizo con el dinero que ganó haciendo el mal para, al final, volver a recurrir a las armas. Y no sólo eso, al personaje se la santifica como si fuera una mártir cuando realmente no lo es.

Y otra cosa, entiendo la decisión de etiquetar Emilia Pérez como una ópera. Lo es, tiene sus mismos códigos narrativos. Lo único malo es que, en una ópera, lo mínimo es cantar bien. No es el caso.

Además, esto sí que es cierto, los diálogos, se nota, han sido traducidos al español de manera mediocre. Hay una canción que se llama Bienvenida, traducción literal de You are welcome, cuando, en realidad, debería haberse traducido como De nada o Agradecida (que tiene mucho que ver con el mensaje de la canción). ¿No había nadie en rodaje que se diera cuenta de esa chapuza?

Es curioso que en una época en la Trump carga contra la inmigración ilegal y amenaza con crear un muro que separe EEUU con México, el Hollywood progresista abrace tanto una película que molesta de manera tan visceral al pueblo mexicano. Es de una ironía casi operística…

Karla Sofía Gascón, una actriz polémica

Otro apartado merece el tema de Karla Sofía Gascón. La actriz madrileña ha hecho historia al ser la primera mujer trans en ser nominada al Oscar. Obviando la polémica transfóbica, la artista ha sido muy criticada por su actitud durante la campaña de promoción donde se ha dedicado a atacar a todos los que no le gustan la película además de tener comportamientos soberbios y mal educados. Es verdad. Hasta aquí, en España, se lo hizo pasar mal a Pablo Motos en El Hormiguero. No me gusta la imagen pública de esta mujer, lo admito, pero eso no impide que valore su trabajo y que aplauda su nominación.