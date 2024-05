La española Karla Sofía Gascón, premio a mejor actriz del Festival de Cannes

La actriz española Karla Sofía Gascón se ha alzado con el premio a la mejor actriz del 77º Festival de Cannes junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez en Emilia Pérez, película del director francés Jacques Audiard. Así lo ha anunciado este sábado el Festival de Cannes en la gala de clausura del festival, que se ha celebrado desde la semana pasada en la ciudad francesa. Gascón ha dedicado el premio «a todas las personas trans», como ella, que «sufren todos los putos días el odio» y a las que ha querido mandar, entre lágrimas, un mensaje de «esperanza».

Emilia Pérez retrata la vida de una abogada de un gran bufete a la que se le ofrece ayudar al jefe de un cartel de droga a retirarse de su negocio y desaparecer convirtiéndose en mujer, un papel, el del narcotraficante, que protagoniza Gascón (Madrid, 1952).

La película por la que ha sido premiada la actriz madrileña Karla Sofía Gascón ha conseguido, además, el Premio del Jurado en esta edición del Festival de Cannes, presidido por la directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwig.

C’est exceptionnel ! ❤️‍🔥 Cette année, le prix d’interprétation féminine est un prix d’ensemble pour le casting d’ÉMILIA PEREZ de JACQUES AUDIARD ! Félicitations à Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana et Selena Gomez ! #Cannes2024 pic.twitter.com/IuBqS4RlNW — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 25, 2024

«No me he enterado cuando lo han anunciado», ha reconocido la española, que estaba emocionada por estar al lado de George Lucas y por haber recibido una llamada de Pedro Almodóvar. «Tengo un nudo en el estómago», ha afirmado Gascón en una charla improvisada con los medios españoles presentes en el Festival Cannes. Un premio conjunto como el que también ganaron en Cannes las actrices de Volver (2006), con Penélope Cruz y Carmen Maura. «Es que esto es alucinante», ha dicho Gascón, que ha querido recordar que «cuando era pequeña, la primera película que vi y que me impactó muchísimo fue El retorno del Jedi y yo me construí una espada láser con fluorescentes (…) ¡y me ha felicitado!».

Al final ha sido el de las actrices y el Premio del Jurado, que ha recogido su director, el francés Jacques Audiard, el responsable de este musical sobre un narco mexicano (Gascón) que sueña con ser mujer y contrata a una abogada (Zoe Saldaña) para que le ayude en la transición hasta convertirse en Emilia Pérez. «Hoy sabía que iba a subir las escaleras de una manera e iba a bajar de otra», ha reconocido, que ha añadido que no sospechaba es todo lo que ha surgido alrededor de su premio.