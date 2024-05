Festival de Cannes 2024: Netflix se queda con una de las grandes candidatas a la película del año

La 77ª edición del Festival de cine de Cannes ha sido uno de los certámenes más mediáticos que se recuerdan en la historia de la croisette. Entre otras cosas por el regreso de Francis Ford Coppola con Megalópolis o los galardones honoríficos otorgados a figuras de la industria como George Lucas o la actriz Meryl Streep, donde también ha tenido su espacio el Studio Ghibli. Sin embargo, más allá de dictar los ganadores de los premios el festival ha tenido como cada año, la misión de ser una ventana para el mercado de los distribuidores. Un espacio donde sellos independientes como A24 o Neon han adquirido buena parte de las grandes obras proyectadas. Sin embargo, Netflix se ha propuesto adquirir la historia que ha sacudido a la ceremonia y que seguramente vaya estar en todas las listas de mejores películas del 2024. Hablamos del largometraje Emilia Perez. Una de las grandes candidatas a la Palma de Oro y una inversión a futuro para la próxima edición de los Oscar.

A diferencia del pasado año, este Festival de Cannes no se ha visto afectado por las huelgas de escritores y actores, por lo que el trabajo de adquisición de los contendientes a los principales galardones del año ha sido mucho más sencillo. Desde el fichaje de Parthenope y The Entertainment System Is Down por parte de A24, hasta el buen hacer de Neon y MUBI, albergando en sus futuros catálogos piezas tan especiales como Anora y The Substance, respectivamente. Filmes que han llamado la atención de la crítica y que se posicionan como grandes favoritas para alzarse con el triunfo final del presente Festival de Cannes. Sin embargo, ninguna es tan especial como la radical obra de Jacques Audiard.

Festival de Cannes: ‘Emilia Perez’

La prensa especializada que ha acudido esta semana a Francia para poder ver lo último del cineasta galo ha reaccionado positivamente a lo que parece una mezcla de géneros imposible. Un musical que mezcla el crimen con la transexualidad a partir de un reparto igualmente ecléctico, juntado a figuras tan dispares como Karla Sofia Gascón, Selena Gomez, Edgar Ramírez y Zoe Saldana. Pero ¿de qué trata realmente Emilia Perez?

Como hemos anticipado, Audiard ha gestado tras una carrera prodigiosa la que es sin duda, su obra más ambiciosa partiendo de una historia bastante extravagante. Emilia Perez nos pone en la piel de Rita una abogada que está sobrecualificada e infravalorada a partes iguales en su bufete. Pero que un día, recibe una oferta tan inesperada como sorprendente. Debe ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Producida por Saint Laurent y Pathé, Netflix se ha metido en la carrera por conseguir la distribución mundial de la historia y poder ofrecerla como parte de su catálogo. Una adquisición clave para la futura recta final de los premios con un largometraje que resultará igualmente polémico para sus suscriptores en todo el mundo, quienes tendrán como principal reclamo la participación de Selena Gomez. La noticia sobre el estado muy avanzado de las negociaciones la ha dado por primera vez Deadline, anticipando que el trato le daría a la «gran N roja» el derecho a distribuir el filme en sus catálogos de América del norte y el Reino Unido. Según el medio, el acuerdo es de siete cifras, lo que supondría una apuesta fehaciente por el filme ya que son número récord para una película en un idioma extranjero dentro del servicio de streaming.

La empresa de Ted Sarandos parecía una de las plataformas más tranquilas en este mercado del Festival de Cannes, pero con Emilia Perez y la compra de Monsanto, acaba de dar dos golpes encima de la mesa gracias a su amplio talonario. Monsanto es un proyecto de acción que protagonizará la estrella Glen Powell y en el que Netflix ha invertido 34 millones de dólares.

Ganar Cannes no es bueno en los Oscar

Aunque pueda parecer contradictorio, a Netflix quizás no le vendría demasiado bien que Emilia Perez terminase llevándose la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes, si lo que pretende es brillar con ella en los Oscar. Las únicas películas de la historia que han conseguido ese mítico “doblete” son Días sin huella en 1946, Marty en 1955 y Parásitos en 2019. El último ejemplo de fracaso en ese sentido lo vivió la francesa Anatomía de una caída.

No obstante, si la compra se termina cerrando, sin duda la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph tendrá en su abanico de contenidos a una de las cintas más especiales del 2024.