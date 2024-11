Pablo Motos tiene un tenso desencuentro con Karla Sofía Gascón: «Habla tú de lo que te dé la gana»

Pocas noches como la del jueves se recuerdan en El Hormiguero, un programa que siempre es amable con sus invitados y que hace todo lo posible por sacar la versión más amable y divertida de ellos para poder promocionar sus proyectos profesionales. Es por eso que se ha convertido en el escaparate perfecto durante años para actores y cantantes para dar a conocer sus nuevos trabajos, pero Karla Sofía Gascón provocó una gran tensión con su actitud con Pablo Motos. La actriz ha acudido para hablar de Emilia Pérez, película en la que interpreta a un narco que decide retirarse de la delincuencia y convertirse en la mujer que siempre quiso ser para comenzar una nueva vida alejada de todo lo que le ha rodeado siempre. Por este papel ha sido la gran triunfadora del festival de Cannes y que suena como una de las favoritas a ganar el premio a Mejor actriz en los Oscar.

En su entrada al plató, lejos de lucir su mejor sonrisa y saludar al público, lo primero que hizo fue recriminar al presentador el ruido que había, algo completamente habitual en cada una de las entrevistas que se han producido durante 19 años. «Tenéis la música muy alta. Bajadla un poco, ¿no? Que vengo de avión, tengo jet lag», ha dicho en una broma que pocos entendieron por el tono que puso y que ha provocado el primer momento incómodo de la noche. La actriz ya había dejado claro en sus redes sociales que llegaba al programa dispuesta a quejarse por cualquier mínimo detalle, ya que minutos antes publicó en Instagram un foto con una bandeja repleta de jamón serrano, pero lo que destacaba es que no había baño en su camerino y tenía que salir más de lo que le hubiera gustado al servicio.

Pero ese comienzo ya ha dejado claro que el resto de la entrevista no sería para nada divertido y que iba a tratar en todo momento de poner complicaciones a la noche. Tras poner a los espectadores en contexto y explicando su éxito en telenovelas en México, donde ha asegurado entre risas que casi se pega con el equipo de una de ellas por obligarla a llevar pinganillo en la oreja como el resto de actores, ha llegado el momento más polémico de la noche.

Motos ha destacado su premio en Cannes y ha recordado que es la favorita a los Oscar, lo que la convertiría en la primera persona trans en ganarlo, algo que sería histórico y un gesto más para la inclusión de su colectivo, pero que le ha sentado muy mal. Es por eso que le ha reprendido por decir que es trans: «Pues que no me gustan los adjetivos», es lo que ha contestado con mala cara.

«Cuando se utiliza esa palabra para generar morbo, a mí no me gusta. Pero si tú la utilizas para ensalzar los logros de una minoría me parece maravilloso», ha continuado con su alegato. Pese a que Motos ha intentado reconducir la situación, ella ha seguido: «Puedes decirlo, pero yo te puedo decir también que tienes el pelo blanco. Si es cierto que, soy lo que soy, una mujer. He transicionado».

Karla, muy enfadada, ha seguido con su discurso: «Hay una parte de la sociedad que está todo el rato joder a los demás por su orientación sexual, por su identidad sexual, por su color de piel, por ser mujer o por lo que sea. Estoy hasta el culo de todos».

«Como estoy hasta el culo de todos, hay que recalcarlo. Las personas trans están en la sociedad discriminadas o relegadas a una profesión que, a lo mejor, no quieren hacer y yo lo que quiero es verlas trabajando y haciendo su vida normal sin que nadie las tenga o que joder o que relegar a las esquinas. Punto», así ha terminado.

«Estás imposible. No voy a seguir haciéndote preguntas, habla tú de lo que te dé la gana. Ya me he cansado», ha bromeado el valenciano mientras ponía los pies en la mesa y bebía de su taza. De esta manera ha querido desatascar la situación y retomar la promoción de la película que iba a presentar.

En ese momento el presentador le ha recordado que estaba en una entrevista y le ha pedido que no se enfadase con él, pero Karla ha decidido mantener su papel de hater durante toda noche. Lejos de ayudar, en todo momento ha intentado llevar la contraria a todos los colaboradores, siendo Marron con su sección de ciencia el que más la ha sufrido, ya que él no le ha hecho en ningún momento ninguna pregunta incómoda.

Karla Sofía Gascón responde tras su aparición en El Hormiguero

Debido a que su discurso y su actitud han generado mucha polémica, la actriz ha querido matizar su paso por el programa tras los comentarios que ha provocado. «No tengo nada en contra de Pablo Motos ni El Hormiguero es más, lo he visto muchas veces y me he divertido con sus colaboradores. Ni fui a reventar nada ni nada por el estilo, fui a divertirme, a escuchar y a responder en base a lo que me preguntaran, nada más. Y lo hago, como siempre, con toda la libertad… si alguien quiere té, conmigo siempre se toma dos tazas, si se atragantan por el ansia no es mi problema», ha comentado en su cuenta de Instagram.

«Hay un grupo de tarados ignorantes que se dedica a insultar porque se les vuela la cabeza de ver a alguien que no se calla ante el odio y desmonta el plan de cualquiera que pretende menospreciarla. Un grupo de afligidos votantes de ultraderecha para los que cada día más SOY ENEMIGA PÚBLICA NÚMERO 1», ha dicho sobre los comentarios que ha recibido en redes.

«Estáis acostumbrados a que nadie conteste vuestra falta de respeto, vuestro odio, vuestras burlas y vuestros insultos… conmigo no vais a poder. ¡Hale, ya me conocéis, mañana me volvéis a intentar degradar o picar vacilándome 3 veces con el adjetivo trans, truns o trens!», así ha finalizado.