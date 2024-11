La visita de Carmen Machi a El Hormiguero ha estado marcada por la promoción de Celeste, su nueva serie para Movistar Plus+, y por el regreso de Aída, la mítica comedia que protagonizó en Telecinco y que ha anunciado su vuelta en forma de película. Pero no ha sido el único tema que ha mantenido a los espectadores pendientes de la pantalla, ya que también ha habido tiempo para hablar de la DANA que ha azotado a la Comunidad Valenciana, siendo Requena -el pueblo natal de Pablo Motos- una de las localidades afectadas. El presentador no ha podido evitar emocionarse al hablar de lo que ha sucedido con un amigo íntimo que todavía sigue desaparecido, algo que ha provocado que haya tenido que parar el programa.

Fue el pasado jueves 31 de octubre cuando el valenciano ya habló de este asunto momentos antes de recibir a Belén Esteban en el plató. Con mucha emoción hizo una reflexión sobre lo fácil que es perderlo todo, pero también contó que uno de sus mejores amigos se pudo salvar de la riada por ir con su coche y poder llegar a una zona alta hasta quedar a salvo del agua, pero otro no corrió la misma suerte. Ya el jueves se encontraba desaparecido, pero por desgracia una semana después sigue sin dar señales de vida, por lo que parece que solo un milagro podría devolverlo sano y salvo. «Mi familia está allí, en medio de todo. Mi mejor amigo se libró porque llevaba mi coche, que es muy elevado. Otro de mis amigos está desaparecido», decía a los espectadores hace solo unos días. «La gente está desolada, sin su futuro y sin sus seres queridos. Los muertos que no hemos visto, ellos sí lo han visto. Que se te vaya un ser querido es desolador. Estás perdido, sin dirección. Cuando pasen unos meses aparecerá la cruda realidad», avisaba entonces a los espectadores.

Pasados los días, junto a Carmen Machi ha recordado que su famosa tarjeta de El Hormiguero, con la que regala cada semana 6.000 euros, volverá a ir destinada por segunda semana consecutiva para los afectados por la DANA, momento en el que ha recordado a su amigo. «No lo han encontrado… La familia lo único que quiere es encontrar el cuerpo y darle un entierro digno… No puedo hablar de esto», ha dicho muy emocionado y con la voz entrecortada. Tras unos segundos de pausa ha podido continuar con el programa, pero el momento le ha dejado tocado durante los siguientes minutos.

La vida de Pablo Motos en Requena antes de ser famoso

Actualmente es uno de los presentadores más conocidos y carismáticos de España, pero durante su adolescencia fue un chico problemático que se junto con muy malas compañías, tanto que participó en varios robos a casas en la zona. Su cambio, tal y como llegó a contar en una aparición en Hermano Mayor, se produjo cuando dos de esos amigos se encontraron con la realidad de pertenecer a una banda de delincuentes: uno fue detenido y otro murió en un accidente al tratar de escapar de la Guardia Civil.

La vida de Pablo Motos en su pueblo fue la de un apasionado de la música, ya que después de cambiar el rumbo de su vida se convirtió en locutor de radio y dj en discotecas. De ahí nació su vocación por la comunicación, lo que le llevó a trabajar en Onda Cero junto a Julia Otero para más adelante ser guionista de El club de la comedia y llegar a presentar el programa No somos nadie, que se emitió en M80 Radio, y que fue el comienzo de lo que ahora conocemos como El Hormiguero.