Carmen Machi se ha convertido en una de las actrices más exitosas y buscadas de nuestro país por los directores tan conocidos como Pedro Almodóvar, pero su gran salto a la popularidad lo dio con Aída, comedia de la que fue protagonista durante años. Aquel papel de madre que trabaja como limpiadora para poder sacar adelante ella sola a su familia le sirvió para convertirse en una de las intérpretes más queridas de nuestro país, tanto que sigue siendo recordada por él. Aunque su visita a El Hormiguero era para hablar de Celeste, su nueva serie, la pregunta sobre el regreso en forma de película de la mítica comedia ha sido obligada. Tal y como ya anunciaron Paco León y parte de sus compañeros, se trata de una película en la que contarán cómo sigue la vida de los vecinos de Esperanza Sur, el barrio en el que se desarrollaba todo.

Muchos no lo recordarán, pero el personaje de Aída nació en la serie 7 Vidas, pero su éxito entre el público fue tan grande que se decidió hacer un spin-off centrado en su vida, llegando incluso a superar en popularidad a la serie de la que nació todo. De este regreso se sabe que tendrá el título de Aída y vuelta y que el director será Paco León, que ahora mismo está trabajando en el guion para continuar con las tramas, además de comenzar las conversaciones con algunos de los actores originales. La propia Carmen ya ha confirmado que estará en él, aunque otros nombres como el de Ana Polvorosa ya han anunciado que no participarán. Según ha podido saber Happy FM, hay otros actores con personajes importantes que todavía no han sido contactados para saber si están dispuestos a participar.

Preguntada por Pablo Motos, Machi ha confirmado todo lo que ya se sabía hasta ahora después de que Eduardo Casanova lo anunciase en MasterChef Celebrity. «Hay una verdad muy grande. La película de Aída se va a hacer. Vamos a rodar en febrero, está escribiendo el guion Paco León junto a un equipo de guionistas y la va a dirigir él», ha asegurado.

Pese a que normalmente este tipo de proyectos se hablan en despachos de directivos, lo cierto es que en este caso han sido los propios actores, que siguen teniendo la mayoría una gran relación. «Es una idea realmente nuestra, de los actores. Todos sabemos que los personajes y la propia serie pertenecen a Mediaset y Mediapro. Pero fuimos nosotros los que dijimos que por qué no hacíamos una película y se lo propusimos a ellos. Que la gente lo sepa, que también es guay», ha aclarado.

¿Quién es la pareja de Carmen Machi?

La actriz mantiene una relación desde hace décadas con Vicente, un músico anónimo que está alejado de los focos y prefiere mantenerse en el anonimato dejando la fama para ella. Aunque es muy discreta con su vida privada, la intérprete no ha dudado en aparecer con él en varias entregas de premios e incluso le llegó a dedicar su premio Goya.

No tienen hijos y que se sepa tampoco están casados, pero sí que cuenta algunos detalles de su vida en común, algo que hizo en una de sus muchas visitas a El Hormiguero. «Yo reconozco que a mí mi pareja sí me espera, pero yo a él no. Sí, lo reconozco, es feo. Yo, si me quedo dormida, el pobre no avanza en la serie, pero yo si él no está sí avanzo», dijo al ser preguntada sobre si al ver juntos una serie mantienen el mismo ritmo.