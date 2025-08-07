La Policía irrumpe en El Rafal para desmantelar uno de los puntos de venta de droga más activos de Palma

La Policía Nacional se desplegó este pasado miércoles en el barrio de El Rafal de Palma para registrar un domicilio que actuaba como un punto de venta de droga muy activo en la zona. El operativo se saldó con tres personas detenidas y se incautaron cerca 100 gramos de marihuana, 180 gramos de hachís y más de 60 de cocaína.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en el barrio palmesano de El Rafal.

Varias personas comercializaban de manera ilegal con sustancias estupefacientes mediante un punto de venta que era muy activo en la capital balear y que llevaba meses siendo investigado por los agentes.

Además de la droga, en el operativo también se encontraron 1.210 euros fragmentados en billetes pequeños y útiles necesarios para la venta de droga como cierres para monodosis.

En el dispositivo policial intervinieron, además de los agentes de la UDYCO, participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).