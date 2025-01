La española Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar 2025

Al final, las encuestas y quinielas han acertado. La española Karla Sofía Gascón ha sido nominada como mejor actriz principal en los Premios Oscar 2025 por su papel en Emilia Pérez, la cinta en la que interpreta a un narcotraficante que decide hacer una transición de género para encontrar la paz consigo mismo. La película, una de las favoritas en la temporada de premios, ha sido muy criticada en México, donde muchos críticos la han tachado de apropiación cultural (todo el equipo es francés aunque se haya rodado en español y casi sin actores mexicanos) y de frivolizar con el drama de los desaparecidos por el narcotráfico.

Todo sobre Karla Sofía Gascón

Aunque actualmente la conocemos como Karla Sofía Gascón, su carrera comenzó bajo un nombre distinto: Carlos Gascón. En sus primeros años en el cine era conocida bajo su identidad masculina, pero a los 46 años, decidió emprender un proceso de transición que la llevaría a renacer bajo el nombre de Karla Sofía.

Su transición y la nueva identidad que adoptó fueron acompañadas de un proceso emocional que la convirtió en una defensora activa de la comunidad transgénero. Este cambio fue, para ella, un renacer, algo que quedó reflejado en sus palabras al recibir la Palma de Oro en Cannes: «Nunca me habían dado un premio y menos así, lo único que me habían dado eran patadas», expresó con emoción. El galardón, que recibió con lágrimas en los ojos, no solo marcó su reconocimiento como actriz, sino que también la posicionó como un referente para la comunidad trans. Karla Sofía dedicó este premio a «todas las personas trans» que como ella han sufrido discriminación.

Karla Sofía Gascón nació el 31 de marzo de 1972, lo que la convierte en una mujer de 52 años. Su carrera comenzó en 1995, cuando aún bajo el nombre de Carlos se adentró en el mundo de la interpretación. Con una formación en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, pronto comenzó a conseguir papeles en la televisión y el cine. Sin embargo, fue su mudanza a México y su incursión en las telenovelas lo que catapultó su carrera.

Karla Sofía Gascón es madre de una hija adolescente. Aunque Gascón mantiene su vida privada con discreción, ha compartido en ocasiones la importancia que tiene su familia para ella. La actriz se casó joven y tuvo a su hija antes de su transición de género, que ocurrió cuando tenía 46 años. Gascón ha mencionado en entrevistas que su hija ha sido testigo de su evolución personal y profesional, creciendo junto a ella durante este proceso. La relación entre Karla Sofía y su hija parece ser cercana y de apoyo mutuo, reflejando la fortaleza de su vínculo familiar a pesar de los cambios y desafíos que han enfrentado juntas.