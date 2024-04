Zoe Saldaña lo sabe: sería un error que Marvel no trajera de vuelta a los Guardianes de la Galaxia

Zoe Saldaña tiene un hito como actriz difícilmente alcanzable por la mayoría de interpretes: Aparecer en las tres películas más taquilleras de la historia del séptimo arte. Sí, la de Nueva Jersey ha participado en Avatar, Vengadores: Endgame y Avatar: el sentido del agua. Tres proyectos que han conseguido recaudar 8.042 millones de dólares, convirtiendo a Saldaña en una especie de imán para el blockbuster. Eso sí, ella misma se ha cerrado la puerta ha participar en más superproducciones, dejando únicamente el mundo de Pandora en su agenda. El pasado 2023, cerró su arco del personaje de Gamora en Guardianes de la galaxia Vol.3. Un filme que marcaría un antes y un después en el grupo de superhéroes, el cual ya ha producido una renovación en su equipo. Sin embargo, la protagonista de Colombiana cree que La Casa de las Ideas cometería un error si no volviese a traer, en algún punto, a los Guardianes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El equipo de Kevin Feige, junto al director James Gunn, plantaron la semilla de una futurible reestructuración del equipo de héroes después de que el cierre de la trilogía virase el camino de la mayor parte de sus integrantes. Así, el futuro de la propiedad intelectual deberá renovarse casi al completo, pues no parece que todos sus miembros originales vayan a volver a reunirse otra vez. Por un lado, porque el director está enfrascado en el rodaje de Superman y, en todo el planteamiento del nuevo DC Universe. Por otro porque Dave Bautista, quien interpretaba a Drax, quiere seguir adelante en su carrera interpretando a personajes dramáticos con más seriedad y relevancia. Por suerte para la esperanza del futuro grupo, Saldaña todavía piensa que la familia espacial encuentre su regreso a la gran pantalla de alguna manera, incluyendo una vuelta al personaje de la hija adoptiva de Thanos.

“Quiero decir, hasta ahora, creo que ella es para mí. Pero no creo que Gamora se haya ido para siempre”, explicaba la actriz en el podcast The Discourse (vía The Playlist), cuando se le preguntó si había terminado definitivamente de interpretar al personaje. Eso sí, también espera que otra actriz pueda tener la oportunidad de terminar asumiendo el papel.

Para Zoe Saldaña los Guardianes son clave en Marvel

Más allá de su posible y futuro regreso, Saldaña expresó que la franquicia ocupa un nicho único dentro del UCM y que por tanto, le encantaría ver un reinicio de la franquicia: “Creo que sería una gran pérdida para Marvel si no encontraran una manera de traer de vuelta a Los Guardianes de la Galaxia. Es un grupo de inadaptados favorito de los fans, ¿sabes? Y luego, al mando, tenían una voz como la escritura de James Gunn, que es maravillosa y muy específica para este género. Y también es genial para este género. Entonces sería la primera en la fila a la hora de celebrar su regreso”.

Su relación con el cine de superproducciones, le ha provocado sentimientos complicados hacia las películas de superhéroes, explicando que siempre ha valorado las opciones únicas que le brindó la franquicia, pero que a menudo se sintió sofocada creativamente, dadas las obligaciones generadas por todo el entorno. “Siento que durante los últimos 10 años de mi vida he estado estancada. Me sentí estancada haciendo estas franquicias”, dijo en una entrevista en 2022.

Seguirá en el terreno de las franquicias

Pese haber cerrado su arco narrativo con el personaje de Gamora, Saldaña seguirá vinculada al terreno de las franquicias. Recordemos que, aunque sea a través de la captura de movimiento, la intérprete encarna a Neytiri en la saga Avatar. Un personaje clave pensado para aparecer en la tercera, cuarta y quinta parte. Esta última, programada para 2031. Sumado a esto, se pondrá a las órdenes de Matt Shakman repitiendo su rol de la teniente Nota Uhura, en una cuarta entrega sobre la franquicia Star Trek reiniciada en 2009. Es decir, puede que esta hija de madre puertorriqueña y padre dominicano quiera dejar de lado las IP, pero su futuro fílmico más bien marca lo contrario.

El respiro lo encontrará este 2024, cuando estrene Emilia Perez. El nuevo filme del autor francés Jacques Audiard, donde compartirá elenco con Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Edgar Ramirez y Adriana Paz. El pasado 2023, además de su despedida en Guardianes de la Galaxia Vol.3, pudimos verla en la serie de acción de Taylor Sheridan, Operaciones especiales: Lioness. Acompañada de grandes figuras de la interpretación como Morgan Freeman y Nicole Kidman.