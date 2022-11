Zoe Saldaña dice sentirse «atrapada» al haber estado trabajando tantos años en franquicias

Zoe Saldaña cumple de primeras, uno de los hitos más relevantes de la industria cinematográfica actual. La actriz de origen colombiano es la única que forma parte del reparto de las dos películas más taquilleras de la historia del cine: Avatar y Vengadores: Endgame, aparte de aparecer en la quinta Infinity war. Por si estas titánicas franquicias no fuesen suficiente, también formó parte del reboot de Star Trek. Filmografía que le lleva directamente a ser una gran entendida sobre cómo funcionan estas sagas, llenas de cánones y códigos y en los que los actores tienen poco o ningún control sobre el futuro de sus personajes. Cualquiera diría que es un lujo tener ese trabajo “asegurado”, sin embargo en una entrevista reciente, Saldaña ha dejado claro que formar parte de estos proyectos es un auténtico desafío, sobre todo si como ella, pasas una década trabajando dentro de ellas.

“Siento que durante los últimos 10 años de mi vida he estado atrapada. Me sentí atrapada haciendo estas franquicias”, le explicaba Zoe Saldaña a Women’s Wear Daily. Aunque no por ello se quiere mostrar desagradecida por la suerte que ha tenido, sí que es cierto que los papeles en las franquicias tienden a inhibir el crecimiento artístico: “También significó que me sentía artísticamente atrapada en mi oficio de no poder expandirme o crecer o desafiarme interpretando diferentes tipos de géneros y diferentes roles”. Lo que es cierto es que a pesar, de estar dos de las cintas más vista de la historia, las necesidades de sus personajes la obligan a modificar en gran medida su aspecto, por lo que no es alguien del cual el público se pueda cansar o encasillar en ese sentido.

En la entrevista tampoco faltó uno de los temas candentes en los último años, el de cómo la industria deja de prestar atención a las mujeres actrices que son madres y que se hacen mayores. Saldaña explicó que la sociedad presiona a las mujeres diciéndoles que su juventud desaparece tan pronto como tienes hijos y llegas a los 40.

Zoe Saldaña regresará al papel de Neytiri en Avatar: El sentido del agua, la esperada secuela de James Cameron que se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre. Si la segunda parte funciona bien en taquilla, la saga tiene por delante otras tres entregas y de momento, también continuará con su papel de Gamora en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en 2023. Saldaña seguirá vinculada al mundo de las franquicias, al menos, varios años más.