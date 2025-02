No se trata de ponerse la toga, sino de ceñirse a los hechos: Karla Sofía Gascón, actriz de Emilia Pérez (Netflix), ha sido masacrada por unos tuits de hace ocho años que han generado gran polémica antes de los premios Oscar 2025, mientras que a otros directores y actores envueltos en controversia -e, incluso, expuestos a la justicia- se les ha levantado el castigo en un suspiro. ¿Qué ha hecho Karla García Gascón que sea tan imperdonable como para que se le cancele, incluso desde la propia película que ella protagoniza y a la que le ha dado vida, y para que su condena sea mucho mayor que la de ellos? Efectivamente, ésta es una pregunta retórica.

Para empezar, el más reciente, el mismísimo director de Emilia Pérez. ¿Cómo se entiende que un cineasta que dirige una película en la que se habla en español sea capaz de decir públicamente que éste es un idioma de pobres e inmigrantes? Jacques Audiard quiso rectificar después, aprovechando el momento en el que cargaba contra Karla Sofía Gascón, cuando argumentó que se le había malinterpretado. Es decir, de un tiro se defendió y atacó.

Estos son los directores y actores que han protagonizado polémicas antes de los Oscar y no han sufrido el mismo escarnio que Karla Sofía Gascón:

Roman Polanski

En 1977, el director de títulos icónicos como El pianista fue acusado de abuso sexual a una menor de edad de 13 años -Samantha Geimer-. Cuando Roman Polanski tenía 43, la llevó a casa de Jack Nicholson con la excusa de hacerle fotos para una revista. Allí, le dio champán con metacualona (un sedante hipnótico), le hizo fotos desnuda, la metió en un jacuzzi y, después, la violó en una de las habitaciones. Polanski llegó a un acuerdo con la fiscalía: declararse culpable de mantener relaciones sexuales con una menor, por lo que casi todos los cargos se desestimaron. Aun así, fue condenado a 90 días de reclusión, pero obtuvo un permiso de otros 90 días para terminar uno de sus proyectos cinematográficos.

No ha sido la única polémica del cineasta polaco: en 2010, la actriz Charlotte Lewis aseguró que Polanski le dijo en el rodaje de Piratas que si no era «lo suficientemente adulta como para tener relaciones» con él, no lo era tampoco «para hacer una prueba de cámara». «Tenía 16 años cuando me conoció y me forzó en su apartamento de París», aseguró; en 2017, una mujer cuya identidad no fue revelada lo acusó de abuso sexual cuando ella tenía 16 años; el mismo año, la actriz alemana Renate Langer lo denunció por abusar sexualmente de ella durante su adolescencia y, en 2019, la actriz francesa Valentine Monnier lo acusó de haberla violado en 1975, un testimonio que un amigo de Polanski apoyó públicamente.

Pese a todo ello, hasta 2018 la Academia no le prohibió formar parte de los Oscar, es decir, 40 años después de su condena. Además, fue en 2002, cuando ya había reconocido los hechos en relación al caso de Samantha Geimer, cuando ganó el Oscar a Mejor director por El pianista, y ha seguido trabajando todo este tiempo.

Casey Affleck

En 2010, Casey Affleck fue acusado de acoso sexual por haberse sobrepasado con Amanda White y Magdalena Gorka en el rodaje de I’m Still Here. Se trataba de la productora y directora de fotografía de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por el hermano de Ben Affleck. Ambas lo acusaron de acoso sexual en repetidas ocasiones, de maltrato y de abuso de poder. La polémica no le perjudicó de cara a los Oscar, ya que en 2017 se llevó la estatuilla a Mejor actor por Manchester by the Sea, papel por el que también recibió el Globo de Oro y el BAFTA. También ha seguido trabajando sin ninguna traba.

Guillermo del Toro

En 2009, el nombre de Guillermo del Toro se vio envuelto en una polémica por Roman Polanski. El director y productor de El laberinto del fauno firmó un documento en el que se pedía la puesta en libertad de Polanski, tras ser detenido en Suiza por el caso de Samantha Geimer. Entre los firmantes aparecían también los nombres de Woody Allen, Martin Scorsese, Wes Anderson, Pedro Almodóvar o Harvey Weinstein.

Por otro lado, en 2018, antes de que se celebraran los Oscar, el hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, David Zindel, acusó al director de plagiar la obra de teatro Let Me Hear You Whisper de 1969 con La forma del agua, película con la que obtuvo 13 nominaciones. Zindel demandó a Fox Searchlight, a Guillermo del Toro y al productor asociado Daniel Kraus por infringir los derechos de su autor. La demanda fue desestimada al considerar que las acusaciones eran «infundadas», es decir, por falta de pruebas, y después de que los acusados presentaran un acuerdo para desestimar el caso. El documento recogía el reconocimiento de David Zindel de que «cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia».

Chris Rock

En la gala de 2022, Chris Rock, maestro de ceremonias, hizo un chiste ante todo el Teatro Dolby sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, a la que comparó con el personaje de Demi Moore en La teniente O’Neil. Jada Pinkett Smith ya había hablado públicamente del trastorno autoinmune que padece y que produce la caída del cabello. Años atrás, numerosos rumores relacionaron sentimentalmente a Jada Pinkett y Chris Rock -que habrían acabado como el rosario de la aurora-, habladurías que cobraron más fuerza por el divorcio del actor. Además, Rock llevaba ya un tiempo haciendo chistes en público sobre ella. ¿Resultado tras los Oscar? Chris Rock se forró vendiendo entradas para su show a costa de la polémica, y continuó mencionando a Jada Pinkett Smith -y a Will Smith, que le golpeó en directo en los Oscar- en sus numerosos espectáculos.

Will Smith

El chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith provocó una reacción completamente inesperada del marido de ésta, Will Smith, hasta el punto de que los espectadores en un principio pensaron que se trataba de una broma pactada entre ambos actores, que trabajaron juntos 27 años antes en El Príncipe de Bel-Air. En un principio, Will Smith comenzó a reír los chistes de Chris Rock. Sin embargo, al mirar a su mujer y percatarse de su incomodidad, el actor se levantó, subió al escenario y golpeó con fuerza atronadora a Chris Rock, que se quedó en shock. Acto seguido, se dio la vuelta y se sentó de nuevo en su butaca gritando, varias veces, «¡mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!». Minutos después, Will Smith ganó el Oscar a Mejor actor por King Richard y se disculpó. La Academia, en un principio, únicamente mostró su rechazó a la violencia en un tuit y, tras ser criticada por su permisividad, vetó al actor durante 10 años. Sin embargo, Will Smith ha seguido trabajando y nadie lo ha masacrado.

Dave Chapelle

El caso de Dave Chapelle no está relacionado con los Oscar, pero sí con Netflix, que se ha unido a la ola de cancelación contra la actriz española. En febrero de 2022, Netflix anunció el lanzamiento de cuatro nuevos especiales del programa de Dave Chapelle (Chappelle’s Home Team). La plataforma de streaming renovó su acuerdo con el cómico pese a que sus propios trabajadores convocaron una huelga que se sumó a la oleada de críticas de los espectadores por su humor, tachado de tránsfobo. El propio monologuista dijo que «el director de Netflix es el único» que no le había «cancelado todavía». La plataforma de streaming no se libró de las críticas y al humorista tampoco le ha faltado el trabajo en otros eventos. De hecho, en ese mismo momento firmó un contrato para participar en un festival de 130 humoristas de renombre. Una trabajadora de Netflix filtró que el monologuista había ganado casi 21 millones de euros por sólo dos intervenciones en The Closer.

Netflix, Pedro Sánchez o Sarah Hagi

Al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, con Chapelle, Netflix ha dado la espalda a Karla Sofía Gascón y la ha eliminado de su campaña de promoción de Emilia Pérez, además de no costearle los viajes para que se ausente en los eventos -incluidos numerosos premios-; el director de la cinta también la ha cancelado tras ser devorada por la cultura de la cancelación más salvaje, principalmente por parte de una corriente con una marcada tendencia de izquierdas. El propio Pedro Sánchez le ha dado la espalda pese a ser la representante española en esta gala de los Oscar.

La responsable de tanta discordia por unos tuits de hace ocho años ha sido Sarah Hagi, periodista y activista musulmana que reconoce que ha hecho con Karla Sofía Gascón lo mismo que hace con otras «muchas celebridades». La canadiense ha buscado tuits antiguos de la intérprete y los ha sacado justo cuando toda la industria del cine está en plena promoción de cara a los Oscar, una gala en la que la española se juega la estatuilla a Mejor actriz protagonista por Emilia Pérez (Netflix) y donde se supone que se debe valorar su trabajo interpretativo, únicamente, para ganarla o no.

Sin embargo, gracias a la cacería a la que acostumbra Sarah Hagi, el Oscar parece estar cada vez más lejos de Karla Sofía Gascón, que partía como la gran favorita, junto a Demi Moore -que ha rendido un bonito homenaje a la actriz española en medio de la polémica-, para convertirse en la segunda española en ganar el Oscar en dicha categoría, tras el hito de ser la primera actriz trans nominada.

Lo que no ha hecho Netflix, que ha participado en la cancelación, sí lo han hecho los distribuidores españoles de Emilia Pérez, que aprovecharon la gala de los Goya para romper una lanza a favor de la española al recoger el cabezón a la Mejor película europea. «Es la película no americana con más premios en los Oscar este año, entre ellos el de Mejor película y el de Mejor actriz para Karla Sofía Gascón y queríamos decir que, ante el odio y el escarnio, más cine y más Cultura», pronunciaron Miguel Morales y Enrique Costa, representantes de las distribuidoras Wanda Visión y Elástica. Otros rostros reconocidos de la industria también apoyaron a la actriz por el machaque al que se le está sometiendo, entre ellos Mabel Lozano, Emma Vilarasau, Macarena Gómez o Antonio de la Torre, entre otros.