Demi Moore rinde un bonito homenaje a Karla Sofía Gascón en mitad de la polémica

La emblemática actriz Demi Moore está de plena actualidad gracias al brillante trabajo que ha realizado con La sustancia, una película dirigida por Coralie Fargeat que le ha ayudado a llevarse el premio a la Mejor Actriz de los Critics Choice. A esta gala también estaba invitada Karla Sofía Gascón debido a la labor que ha desempeñado con Emilia Pérez. No obstante, ha declinado la propuesta para no hacer más grande el escándalo que se ha generado por los mensajes que publicó en la red social X (antiguo Twitter) hace unos años.

Demi Moore no se lo ha pensado dos veces y le ha rendido un bonito mensaje a su compañera. «Sé que no está aquí», ha declarado durante la celebración. No obstante, ha querido mencionarla para demostrar que está a su lado, de hecho no es la única que piensa de esta forma. Algunos artistas internacionales como Antonio Banderas también se han posicionado al lado de Karla.

Demi Moore en la entrega de premios. (Foto: Gtres)

La protagonista de Emilia Pérez tendría que haberse desplazado hasta Santa Mónica (California) para estar presente durante los Critics Choice. También estaba entre la lista de invitadas de los premios Goya 2025, que se han celebrado en el Palacio de Congresos de Granada. No obstante, ha optado por permanecer al margen de los medios hasta que se pase la tormenta. También se ha quitado X, pues su intención es pasar inadvertida hasta que se aclare la situación.

Demi Moore, igual que muchos otros actores, consideran desmedido el revuelo que se ha generado, sobre todo porque Karla ha pedido disculpas por el error que cometió. No obstante, Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, cree que lo más acertado es que se aparte del proyecto para evitar posibles agravios. La película ha recibido 13 nominaciones a los Goya y no quiere correr ningún riesgo.

Karla Sofía Gascón en un evento. (Foto: Gtres)

¿Qué ha pasado en los Critics Choice?

La artista de La sustancia, después de subirse al escenario, desarrolló un discurso donde agradecía a los expertos el reconocimiento que le habían otorgado, pues reconoce que es un género que le planteaba muchas dudas antes de abordarlo.

Dio las gracias «no solo por mi actuación, sino porque destaca esta película, este género. Normalmente las películas de terror se pasan por alto y no se ven por la profundidad que pueden contener». Después hizo una mención especial y tuvo un gesto con aquellos que «todavía estén en su viaje, luchando por encontrar su camino», ha animado a seguir porque «los sueños se hacen realidad». Sus palabras fueron emotivas porque, de algún modo, Karla Sofía Gascón pudo estar presente.

Zoe Saldaña en la entrega de premios. (Foto: Gtres)

En la otra cara de la moneda tenemos a Zoe Saldaña, quien evitó mencionar el nombre de su compañera, algo que llamó la atención porque es de las pocas que no ha dado un paso adelante. Con el premio de Mejor Actriz de Reparto en la mano, hizo alusión a la película de Karla, pero sin señalar a la protagonista: «Pensar que Emilia Pérez es la pequeña película que logró calar en tanta gente ha sido una experiencia por la que valió la pena pasar».

Más adelante declaró: «Aprecio el rol de los críticos. A veces leo las reseñas y las interiorizo, sobre todo los comentarios útiles como: su llanto distrae». En definitiva, fue una gala llena de talento y marcada por una sonada, sentida (y para muchos injusta) ausencia.