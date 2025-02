La periodista que ha destrozado a Karla Sofía Gascón: una activista musulmana que caza celebridades

Se llama Sarah Hagi, es periodista y activista musulmana y reconoce que lo que ha hecho con Karla Sofía Gascón lo hace con otras «muchas celebridades». La canadiense ha buscado tuits antiguos de la intérprete y los ha sacado justo cuando toda la industria del cine está en plena promoción de cara a los premios Oscar 2025, una gala en la que la española se juega la estatuilla a Mejor actriz protagonista por Emilia Pérez (Netflix). Sin embargo, gracias a la cacería a la que acostumbra Sarah Hagi, el Oscar parece estar cada vez más lejos de Karla Sofía Gascón, que partía como la gran favorita, junto a Demi Moore, para convertirse en la segunda española en ganar el Oscar en dicha categoría, tras el hito de ser la primera actriz trans nominada.

Sarah Hagi ha logrado su cometido y la cultura de la cancelación ha devorado a Karla Sofía Gascón: Netflix la ha apartado de la promoción de la película que protagoniza y ha dejado de costearle los viajes para no contar con su presencia en los eventos; la actriz estará ausente en muchas de las galas de premios en los que se le esperaba, como los del Sindicato de Productores o los del Sindicato de Actores; la cabeza del elenco de Emilia Pérez ha sido apartada de los Goya y, por si fuera poco, el propio director de la película, el francés Jacques Audiard (Un profeta), ha señalado a la española -el mismo director que dijo que el español, lengua materna de Karla Sofía Gascón, es un idioma «de pobres e inmigrantes»-.

Karla Sofía Gascón se juega el Oscar tras una estela de éxitos en diferentes premios que le han dado la notoriedad de la que goza ahora gracias a su papel, hasta el punto de que los medios especializados de mayor prestigio han calificado a la actriz como un verdadero descubrimiento. Su buen trabajo en la producción ha quedado avalado por el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes o el premio del Cine Europeo a la mejor actriz también, entre otros. Y todo ello con la dificultad de salir bien parada de un largometraje como el que se ha inventado Jacques Audiard, un narcomusical que acapara tantas críticas buenas para su elenco como malas para la cinta en su conjunto.

Tras tanto éxito, ha llegado la desgracia de mano de Sarah Hagi, la responsable de la repercusión que ha tenido justo ahora los tuits antiguos, de hace años, de Karla Sofía Gascón, a la que han tachado de racista e islamófoba por sus mensajes. La periodista, que se reconoce como «mujer musulmana negra», decidió lanzarse a la yugular de la intérprete cuando vio un tuit en el que usaba la palabra «islamista». Entonces, decidió profundizar en su perfil buscando términos (en español) como «hiyab», «musulmanes» o «islam» y dio con unos tuits que «apenas tuvieron interacción, tal vez un par de cientos de visualizaciones en total, uno o dos me gusta como máximo», explicó en una entrevista con Variety. De esa forma, ella decidió darle la exposición mediática que no tuvieron en su momento. «Está claro que estas cosas no le importaban a nadie hasta que alguien se tomó la molestia de mirar», explicó.

Además, la periodista freelance no acepta las disculpas de Karla Sofía Gascón que, consciente de que sus mensajes «han causado daño» y «como miembro de una comunidad marginada» que conoce «muy bien este sufrimiento», pidió perdón y dijo lamentar «profundamente haber causado dolor». Pese a que la actriz utilizó las palabras «daño», «sufrimiento» y «dolor», Sarah Hagi dice que «no reconoció el daño que causó» y que, por tanto, «no fue una disculpa».

No sólo niega que la española se haya disculpado, sino que ha pedido a la Academia que la descalifique con la retirada de su nominación a los Oscar, donde ha conseguido ser la primera intérprete trans de la historia en optar a la estatuilla como Mejor actriz: «Es una racista intolerante».

A pesar de haber hablado de ella, sacado sus tuits y concedido entrevistas en las que se ha dado notoriedad y ha publicitado su podcast gracias al tirón de Karla Sofía Gascón, asegura que no le diría nada si pudiera hablar directamente con ella: «Es sólo otra racista».