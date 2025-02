El director que dijo que «el español es de pobres» se sube al carro de cancelar a Karla Sofía Gascón

No sabemos si finalmente Emilia Pérez logrará alzarse con la victoria en los Oscar de 2025. Sin embargo, lo que resulta innegable es que el filme francés es una de las producciones más polémicas de la historia reciente del cine. Porque en realidad, todas las nominadas tienen algún punto polémico, pero lo de este atípico musical parece hecho adrede. El ojo del huracán en las últimas semanas se ha centrado en la figura de su protagonista, Karla Sofía Gascón. A la intérprete española «le rescataron» varios tuits antiguos atacando a ciertas minorías y ahora en comparación, da la sensación que los post de Gascón representan la única discordancia entre la producción y la opinión pública. Hecho que la propia Netflix (distribuidora del título en Estados Unidos) ha decidido aprovechar como chivo expiatorio, para salvar el futuro del proyecto en la alfombra roja. Sentencia al ostracismo a la que hace algunas horas se ha sumado el cineasta Jacques Audiard.

El director galo no está exento de responsabilidades en la respuesta negativa y los juicios populares acaecidos sobre su película. Él mismo es quien adapta el material de Boris Razon y por tanto, responsable de la polémica primigenia de Emilia Pérez: la representación estereotipada de México y la falta de sensibilidad con un tema tan delicado como son los desaparecidos en el país por la problemática criminal del narcotráfico. Posición autoral que por cierto, la española defendió reiteradamente ante los medios y redes sociales, recibiendo como respuesta una oleada de odio por parte de un público descontento con la obra del parisino. Audiard no está para dar lecciones a nadie. Pues hace algunos días insultó a la lengua de Cervantes describiendo al español como un idioma de «pobres e inmigrantes».

Audiard tienen claro que centrar la diana en Karla Sofía Gascón, supone una oportunidad para no dinamitar la temporada final de premios. Y lejos de devolver la fiel defensa con la que la actriz protegió su trabajo, el realizador de Un profeta acaba de traicionar públicamente a la de Alcobendas con unas recientes declaraciones donde no muestra ni un ápice de apoyo, aun teniendo en cuenta el mediático intento de perdón por parte de su estrella principal. Para él, Gascón se encuentra en una espiral «autodestructiva».

Indiferencia hacia Sofía Gascón

En cualquier otro momento, agachar la cabeza y cancelar entrevistas sería seguramente la estrategia más recomendable para aguantar el chaparrón de controversias que han ido siempre de la mano de Emilia Pérez. Pero con 13 nominaciones en la alfombra roja, detener la promoción supone casi dictar sepultura propia a la proyección en el prestigioso certamen. Por ello, el estudio dirigido por Ted Sarandos ha terminado apartando a Sofía Gascón de cualquier comunicación publicitaria, a pesar de seguir nominada en la categoría de mejor actriz protagonista.

En una entrevista publicada hace escasas horas, el autor de Los hermanos Sisters explicó la relación de confianza que había construido en el set con los actores y cómo, ese trabajo en cierta medida, se ha visto afectado en el trato personal por ciertos pensamientos y sentencias «inexcusables» que atribuye a la actriz.

«No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño así misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella», le explicaba Audiard a Deadline.

El director siguió en su reflexión, personalizando en el propio equipo el daño causado por las polémicas en torno a la figura de Sofía Gascón: «Pienso en cómo (ella) está lastimando a los demás, en cómo está lastimando al equipo y a toda esta gente que trabajó tan increíblemente duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe (Saldana) y Selena (Gomez). Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No me estoy poniendo en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones».

‘Emilia Pérez’: fecha de estreno

Disponible en Netflix en Estados Unidos desde el 13 de noviembre de 2024, ten España todavía tendremos que esperar bastante para poder verla en el streaming. Su llegada a plataformas se dará de forma-por el momento-exclusiva a Movistar + y Filmin el 28 de marzo.

La sinopsis oficial de Emilia Pérez es la siguiente: «Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada. Debe ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre cumpliendo su sueño; convertirse en una mujer».

Además de Sofía Gascón, Saldaña y Gomez, el elenco se completa con Adriana Paz, Edgar Ramírez, Mark Ivanir, James Gerard, Anabel Lopez y Eric Geynes.