‘Emilia Pérez’: las 3 polémicas que podrían cargarse su carrera hacia los Premios Oscar 2025

Tendríamos que remontarnos muchos años para encontrar a una candidata a los Premios Oscar tan polémica como Emilia Pérez. Dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, este musical trangénero ya fue controvertido en su propia confección por la manera en la que retrataba la problemática del narcotráfico mexicano y también, por el ridículo español de Selena Gomez. Toda una serie de consideraciones trasladadas a un odio generalizado en las redes sociales. Sin embargo e independientemente de esa actitud beligerante en internet, la producción gala logró ser la película con más opciones a estatuilla en la próxima edición de la alfombra roja. Pero eso sí, sus 13 nominaciones podrían quedar en nada tras la concatenación de varios sucesos que complican seriamente sus opciones en la 97ª ceremonia que se celebrará el próximo 3 de marzo.

Antes, para poner en contexto a aquellos que todavía no sepan de qué trata este disparatado drama criminal, repasamos lo que señala la sinopsis de Emilia Pérez. «Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una letrada que trabaja en un gran despacho de abogados. Un día recibe la inesperada oferta de ayudar a un temido jefe criminal de la droga a retirarse del negocio. El objetivo de este no es otro que el de convertirse en en lo que siempre ha deseado ser: una mujer», se puede leer en su argumento oficial compartido por Pathé. Audiard sorprendía así a toda la prensa en el Festival de Cine Cannes con su trabajo más radical. Un giro realmente llamativo, sobre todo viniendo de una figura del cine europeo que nos ha regalado sobrios dramas de la talla de Un profeta o De óxido y hueso. En el certamen de la croisette, Emilia Pérez se llevó el Premio del Jurado y la consideración a Mejor actriz, la cual los propios jueces derivaron en un logro conjunto para todo el elenco femenino formado por Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez. Pero a poco más de un mes para que empiecen los Oscar 2025…¿Cuáles son las tres polémicas más grandes a las que se enfrenta la cinta?

Las 3 polémicas de ‘Emilia Pérez’

1-El español es de «pobres»

A Audiard no le debió sentar nada bien perder el Oscar a la Mejor película internacional para Un profeta en 2010 por culpa de El secreto de sus ojos. Sino, no se explica que tras pedir perdón por la ligereza con la que su obra trata el tema de los desaparecidos por el narcotráfico, el francés haya vuelto ahora a patinar con unas declaraciones muy desafortunadas sobre lo que es para él, el idioma español.

«El español es una de las lenguas de países emergentes en desarrollo, de modestos, de pobres y de inmigrantes», le contaba al medio francés Konbini. Audiard pudo justificar el tono de Emilia Pérez en que en realidad, no estaba intentando plasmar en ningún momento un cine denuncia sobre el tema. Esta superioridad y desconocimiento cultural sobre la lengua de Cervantes no ha hecho más que agravar la opinión que los españoles y latinoamericanos tienen del realizador.

2) Los lloros de Selena Gómez

En cuanto a lo profesional, debemos decir que Selena Gómez no es la única culpable de la ridícula interpretación en un idioma que claramente no domina. Podemos criticar su desempeño, pero hubo todo un equipo de casting y un director que pasó por alto que no dominaba la lengua castellana (o peor, que les diese igual). Lo que no parece tan de recibo es eso de subir un vídeo llorando y pidiendo perdón por las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. Una frivolidad sin sentido que le ha puesto en la picota de las redes (y con razón).

3) Sofía Gascón y sus comentarios racistas

Hace escasas horas, la protagonista y nominada al Oscar a la Mejor actriz ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter. El pasado en internet siempre vuelve y desde Variety han buscado todos aquellos tuits antiguos que Sofía Gascón publicaba cuando no era todavía conocida. Desde luego, nunca ha sido muy educada con los medios, pero su progresismo exacerbado choca directamente con lindezas como «no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M», posteando en Twitter sobre la gala de los Oscar que ganó Nomadland.

Del mismo modo, escribió comentarios contra George Floyd o reflexiones repletas de islamofobia: «El islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente».