Karla Sofía Gascón, devorada por la cultura de la cancelación más salvaje e inmisericorde

La actriz Karla Sofía Gascón está siendo devorada sin misericordia por los autos de fe civiles actuales y ejecutada en plaza pública por la sustitución de la desaparecida Inquisición. La diferencia es que, cuando el tribunal eclesiástico de la Iglesia ejecutaba sus acciones, otorgaba dos cosas que a la actriz se le están negando: un juicio y la posibilidad de ser redimida una vez que ha pedido perdón, que lo ha hecho, por cierto. No hay ni un atisbo de posibilidad de perdón para ella y el linchamiento contra su carrera está siendo tan feroz y brutal que no sólo está poniendo gravemente en peligro su carrera profesional, sino que también pone de manifiesto que la libertad de expresión ha entrado, de manera irremediable, en coma inducido y sin posibilidad aparente de volver a vivir.

Cancelada en los Oscar

Netflix, la plataforma responsable de la promoción de la película ‘Emilia Pérez’, que cuenta con 13 nominaciones a los Oscar, anunció que la apartaba de toda la promoción de la cinta, eliminándola de cualquier acto al que ella pudiera acudir. Fuera. Sin piedad. Y eso que es una firme favorita a llevarse la preciada estatuilla. Ha sido vetada también a los actos de cara a los premios de la Academia de Hollywood, que se celebrarán en los próximos días en Los Ángeles.

Cancelada en los Goya y en su editorial

Karla Sofía Gascón, la actriz cancelada por sus tuits. (Foto: Gtres)

Como en España somos de no quedarnos atrás, si resulta ganadora en los Goya, la actriz no tendrá derecho a recoger el premio, lo hará Wanda, la distribuidora española de la cinta.

También, por si fuera poco, la editorial Dos Bigotes ha vetado la novela de la actriz, Karsia, una novela autobiográfica que iba a lanzar en nueva versión ampliada y corregida. De hecho la editorial ha anunciado que rescinde el contrato y que no publicará el libro. Salvo que Karla encuentre otra editorial, no verá la luz.

Defenestrada por el director de su película

Y, para conseguir la cuadratura del círculo, el director de la película por la que Karla está nominada, Jaques Audiard, ha hablado sobre el tema y no precisamente para defenderla, sino para defenestrarla todavía más. «Se hace la víctima», ha dicho de ella. Y esto no deja de ser muy curioso habida cuenta de que este director estuvo en el punto de mira de los odios virtuales y los juzgados populares de X y demás redes sociales, por sus «gloriosas» declaraciones sobre qué opina él del idioma español, «una lengua que él considera que es propia de pobres, de países pobres». En honor a la verdad la mayoría de los países cuya lengua oficial es el español, no son realmente ricos, eso es algo demostrable con los datos económicos en la mano. Pero no es lo mismo asegurar que la mayoría de los países hispanoablantes tienen un ritmo de crecimiento económico más lento que, por ejemplo, otros de la zona euro, que despacharse con un «es una lengua de pobres». La información puede ser la misma pero el mensaje y la intención del mismo varía sustancialmente provocando lo que hoy en día es el sancta santorum donde reside lo que para Occidente es ya lo más importante: la ofensa.

Audiard, ¿calienta que sales?

El director de Emilia Pérez, Audiard, con Karla Sofía a su derecha. (Foto: Gtres)

Audiard parece no querer darse cuenta de que la próxima semana él mismo puede estar en los zapatos que hoy está calzando Karla o, en refrán español (de pobres para él), «cuando las barbas de tu vecino veas cortar…». No lo está viniendo venir. Como tampoco lo vieron venir tantos otros que por el camino han sido defenestrados y que no hace mucho aseguraban que no existía lo que viene a denominarse ahora mismo la cultura de la cancelación; es decir, que como digas algo que un colectivo, generalmente minoritario, decida que es ofensivo, recibes primero lapidación generalizada en redes sociales en forma de insultos y, lo que es peor, despido fulminante de tu puesto de trabajo. La hemeroteca está llena de ejemplos de incautos que donde dijeron digo, después dijeron Diego. No se podía saber.

Las plazas públicas virtuales de ejecución

Pero lo cierto es que sí se podía saber. Es un fenómeno reciente, casi tanto como el boom de las redes sociales, las plazas públicas virtuales de ejecución salvajes que no atisban ni un mínimo de piedad ni de misericordia hacia quien «peca». Karla está sufriendo ahora mismo una enorme injusticia porque, en primer lugar, lo que ella publicó en sus tuits (hace años, además), forma parte de la sagrada libertad de expresión que algunos creyeron que estaba conseguida pero que ahora comprueban que no es así.

La libertad de expresión tiene que ser siempre para todos. No puede ser un poco como no se puede estar un poco embarazada. El código civil tiene sus leyes para definir qué es delictivo y qué no lo es. Pero es que esto no tiene que ver nada con la ley. De hecho la actriz no está imputada por ningún delito, como tampoco lo está el simpático director de su película que piensa que nuestro querido y potente español (y precioso) «es de pobres». Y así debe ser porque él tiene todo el derecho del mundo a decir todas las boutades que le parezcan oportunas, de la misma manera que ese derecho debe tenerlo Karla García Gascón.

La inmisericordia hacia Karla Gascón

La actriz tiene un problema y la sociedad, también. Porque hoy es ella, pero mañana será otro y la semana que viene, más. Nunca habrá paz. Y el tribunal es, como en la censura franquista, totalmente arbitrario. Hoy puede ser una ofensa meterte con personas de religión islámica pero mañana podrá ser una ofensa inadmisible hacerlo contra los pelirrojos que también tendrán derecho a sentirse discriminados por la misma regla de tres.

Los autos de fe de 2025, es decir, toda esta persecución por parte de cierta sociedad civil que crece como un gremlin no tiene los días contados. Al revés, va in crescendo. Porque el derecho a sentirse ofendido es arbitrario y gratuito y no está sujeto a leyes, salvo la de la selva y de la plebe. Podrá unirse, ¿por qué no? el colectivo de celíacos e intolerantes a la lactosa porque se hacen chistes sobre sus intolerancias, podrán unirse todos los que quieran y cuanto más disparatado sea todo, más normal se verá. Es gratis y no hay consecuencias para quienes ejercen esa crueldad. Sí las hay para quienes reciben esas pedradas como ahora Karla Sofía está comprobando en su propia piel de manera descarnada, injusta, cruel y muy loca, es decir, sin ningún criterio. No hay nadie en los timones. El problema es que este tipo de movimientos suelen ser pendulares, son como el botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela que va a toda velocidad esparciendo el humo y pobre del que se ponga por delante porque se lo lleva.

Martin Niemöller, el pastor luterano lo dejó claro en su famoso poema Primero vinieron…en el que denunciaba la hipocresía y falta de acción de los intelectuales alemanes frente a las atrocidades del nazismo. Aunque es sabido que la famosa frase atribuida a Voltaire «no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirla», nunca la dijo, nos viene muy bien recordarla en días como hoy y los que vendrán.