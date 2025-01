Cynthia Erivo desea ser la nueva Tormenta de Marvel: «No hemos descubierto lo grandiosa que es»

Desde la compra en 2019 de la 21st Century Fox por parte de Disney, la casa del ratón ha ido «resucitando» ciertas licencias comerciales que en parte, habían sido devaluadas con la ejecución de cintas de cuestionable calidad. Algunas de estas han tenido un gran desempeño comercial y respuesta de la crítica, como es el caso de Alien: Romulus o Predator: La presa. Pero en cambio, las propiedades intelectuales de Marvel que aquel estudio poseía, están tardando mucho en llegar al ambicioso UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Porque aunque los fans esperen con ansías el estreno este año del reboot de Los cuatro fantásticos, la mayoría de espectadores y marvelitas todavía se preguntan qué pasa con la incorporación de los X-Men, mientras los rumores en redes y comentarios de las estrellas, dan fuerza a ciertos perfiles para el regreso de los mutantes más famosos al celuloide. La última en pronunciarse sobre el tema ha sido Cynthia Erivo, quien acaba de manifestar su deseo de interpretar a Tormenta.

Como casi siempre sucede con el secretismo del productor ejecutivo Kevin Feige y de su equipo, los rumores y las teorías hacen y deshacen el futuro endeble de un amalgama de películas que a pesar de la alegría reciente con el glorioso desempeño económico de Deadpool y Lobezno, no pasa por su mejor momento. Así, salvando algunas producciones del impacto de Guardianes de la galaxia Vol. 3, la segunda temporada de Loki o la miniserie Agatha, ¿quién si no?, el estudio lleva una deriva peyorativa, ejemplificada tanto en fracasos económicos como el de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels, como en shows televisivos malogrados de la talla de Echo e Invasión secreta. Disney tiene la esperanza de recuperar su pulmón económico este 2025 y para ello, ha puesto toda las cartas sobre la mesa, configurando un reparto increíble para encarnar a la familia superheroica más famosa del mundo de las viñetas. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn asumirán los roles principales de The Fantastic Four: First Steps y sin embargo, ni siquiera ese casting puede paliar las preocupaciones existentes en torno a sus proyectos más cercanos. Comenzando por Capitán América: Brave New World, la cual se ha visto obligada a continuos reshoots (nuevas grabaciones) en lo que a todas luces se anticipa como un nuevo pozo económico para la compañía en la taquilla. Porque quizás, la estrategia ahora pase por volver a poner a grandes nombres a interpretar a las leyendas de la marca. Y no, no se nos ocurre a un actriz mejor para ponerse en la piel de Ororo Munroe que la estrella musical de Wicked.

Cynthia Erivo quiere ser Tormenta

En su todavía incipiente carrera cinematográfica, esta artista multidisciplinar de 38 años ya ha estado presente en diferentes producciones de varios estudios de Hollywood e incluso, ya tiene en su haber, dos nominaciones a los Oscar por Harriet, en busca de la libertad; Mejor actriz principal y Mejor canción. Pero por si el reconocimiento académico no fuese suficiente, Cynthia Erivo también ha logrado recientemente protagonizar triunfo económico de Universal Pictures, Wicked. El musical dirigido por Jon M. Chu lleva recaudados casi 700 millones de dólares en la taquilla internacional y todo parece indicar que su segunda parte, programada para estrenarse este 2025, igualará o superará dichos números.

Por ello y teniendo en cuenta la relevancia adquirida en la escena actual, Erivo debería estar la primera en la lista de opciones de Marvel para dar vida a la mutante que puede controlar el tiempo. Con todo, la suerte para la compañía es que la británica estaría encantada interpretar a la reina del clima.

Aprovechando su paso por la National Board of Review, a la intérprete le preguntaron por los papeles futuros que le gustaría interpretar, sin dudar en la elección de la que es una de las mutantes más icónicas de los X-Men:

«Realmente quiero interpretar a Tormenta. Sé que suena frívolo, pero creo que no hemos descubierto lo grandiosa que es y todo el conflicto interno que tiene. Creo que hay un mundo en el que podríamos explorar eso», afirmaba Erivo.

¿Qué sabemos del futuro de los X-Men?

Como ya hemos adelantado, a Marvel le está contando introducir a los X-Men en su ya construido universo de películas y series. Entre otras cosas, una de las principales dificultades reside en que el gen mutante no ha sido presentado en esta línea de historias y por lo tanto, resultaría muy extraño que de la nada apareciese esta tipología de superhéroes.

Por su parte, Feige lleva tiempo augurando una temprana llegada del grupo comandado por Charles Xavier. Lo más probable es que estos aparezcan después del estreno de Vengadores: Secret Wars, programada para el 2027.