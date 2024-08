Ordenamos la saga ‘Alien’ de peor a mejor: ¿En qué puesto colocamos a ‘Alien: Romulus’?

Alien: Romulus acaba de estrenarse en los cines de todo el mundo con una acogida particularmente entusiasta. La propiedad intelectual de Disney (tras la compra de la 20th Century Fox) regresa a la línea temporal inicial, tras los escarceos de Ridley Scott para intentar descifrar el origen del xenomorfo a través de las dos últimas cintas de la licencia, Prometheus y Covenant. Pero es que además, el incipiente trabajo de Fede Álvarez ha reconducido el relato hacia la esencia de la supervivencia espacial, donde la tensión y el sobrecogimiento esculpen a una nueva heroína para la ciencia ficción: Cailee Spaeny. Así y con una buena ristra de entregas a sus espaldas, nos preguntamos… ¿Dónde colocaríamos Romulus en una clasificación de peor a mejor en la saga? Aquí dejamos nuestro ranking particular:

7-‘Alien: Resurrección’ (1997)

Mira que en el campo de la ciencia ficción hemos presenciado cosas inverosímiles y rocambolescas, pero ojalá Jean-Pierre Jeunet no hubiese resucitado (literalmente) a la teniente Ripley para esto. Alien: Resurrección es una de esas entregas de las que uno se suele olvidar cuando repasa la franquicia. Ya que principalmente la autoría del fabulista francés responsable Amélie o Delicatessen no le sentó nada bien a la mitología del monstruo diseñado por H.R. Giger. Sobre todo, si en la historia se parte de la mezcla del ADN de la criatura con el personaje interpretado por Sigourney Weaver, creando un sindiós sin sentido ni coherencia en un relato donde lo más terrible no es el mortal antagonista, sino el guion de Joss Whedon (Buffy, cazavampiros).

6-‘Alien: Covenant’ (2017)

Ridley Scott ya había intentado abordar el origen de la civilización que creo a humanos y xenomorfos y, aunque Covenant no pecó de ciertos errores narrativos y de las licencias gratuitas que sí se tomó Prometheus, la secuela renunció a la atmósfera y al protagonismo de lo mejor de su antecesora; la singularidad de Michael Fassbender como androide y el fantástico desempeño de Noomi Rapace.

5-‘Prometheus’ (2012)

Tras 15 años de la fallida Alien: Resurrección, el público esperaba con ansias el regreso del cineasta británico a la IP. Más aún, si esta contaba con la participación en el guion Damon Lindelof (Perdidos) y Jon Spaihts, quien actualmente es el responsable de haber desarrollado los libretos de Dune y Dune: Parte dos. Desgraciadamente para Scott, el desarrollo de la producción coincidió con la huelga de guionistas, obteniendo resultados irrisorios como que por ejemplo, el grupo de científicos de la nave titular, se quiten el casco en un planeta desconocido a las primeras de cambio.

4-‘Alien 3’ (1992)

Alien 3 no estuvo a la altura de sus predecesoras, pero teniendo en cuenta que fue la ópera prima de David Fincher, el resultado final tuvo su aquel. Aparte, continuar la historia de Ripley, ubicándola en una cárcel espacial supuso un soplo de aire fresco para la historia. La trama sigue cronológicamente a Aliens, con la protagonista acompañada por Bishop y Newt. Una aventura contrarreloj en la que el futuro director de propuestas como El club de la lucha o Seven ya iba orientando su mirada cinematográfica a ciertas particularidades de su esencia como narrador.

3-‘Alien: Romulus’ (2024)

Sí, Alien: Romulus ha entrado en el podio de la saga. Todo ello gracias al brillante desempeño del director uruguayo como maestro del terror. Por primera vez en mucho tiempo, el xenomorfo vuelve a ser una bestia temible y mortal. La responsabilidad de ese mérito mucho tiene que ver con la presencia de efectos prácticos y artesanales en una época donde los efectos digitales y pantallas verdes son el pan de cada día.

2-‘Aliens’ (1986)

Puede que Aliens no tenga nada que ver a nivel cinematográfico con la cinta original, pero en su defensa, debemos señalar que el salto a la acción impulsado por James Cameron era lo que necesitaba el arco de una Ripley que ya conocía a la criatura a la que debía enfrentarse. Ya la venció una vez, así que en este caso lo lógico sería no tenerle miedo, sino respeto (lo que te diría tu cuñado sobre el mar, vaya). La protagonista va en este caso acompañada de un equipo de militares sobradamente preparados. Preparados para morir de la forma más horrible posible queremos decir.

1-‘Alien, el octavo pasajero’ (1979)

Era el puesto más previsible para una película que es la viva historia del celuloide. Por mucho que los románticos de la ciencia ficción se obsesionen con Blade Runner y los académicos rebosen felicidad al escuchar el discurso de Máximo Décimo Meridio, la realidad es que Alien, el octavo pasajero es la mejor cinta de la carrera de Ridley Scott. Hermosa, tenebrosa, gótica…un clásico incontestable que marcó el fin de la dorada época del cine en los 70.