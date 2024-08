Ridley Scott es claro con sus detractores: «No necesito consejos» sobre cómo hacer películas

Los periodistas ya saben que tienen que andarse con cuidado con las preguntas que le hacen a Ridley Scott. A sus 86 años, el cineasta británico tiene menos pelos en la lengua que nunca, sobre todo cuando le preguntan por los errores históricos en sus películas. Inexactitudes que le importan bien poco al director de Blade Runner y que de seguro, darán muchos que hablar cuando en noviembre estrene Gladiator 2. Mucho antes, concretamente esta semana, Scott estrena en el papel de productor ejecutivo Alien: Romulus. Una vuelta a la saga principal que él mismo inició en 1979 y que ahora coloca al realizador Fede Álvarez tras las cámaras. Pero a pesar de ser una autoridad dentro de la franquicia, el tres veces nominado a Mejor director por la Academia se aseguró de no entrometerse entre lo que el autor uruguayo tenía entre manos, ya que como él mismo se aplica en su trabajo, no cree en necesitar consejos sobre cómo conseguir que las películas salgan adelante.

Alien: Romulus supone la vuelta a la línea temporal principal de la saga tras varios años en los que el propio Ridley Scott, asumió la responsabilidad de contarnos a través de dos precuelas (Prometheus, Alien: Covenant), el origen del icónico xenomorfo. Un seguimiento que no encandiló a la audiencia, ni tampoco a una critica a la que no pareció interesarle demasiado desligarse tanto cronológicamente del material original. Y es que si hay algo por lo que se caracteriza la propiedad intelectual es, por la tremenda diferenciación en tono y estilo que posee cada una de las diferentes entregas. Siendo una IP tremendamente ecléctica por la que han pasado cineastas de la talla de James Cameron o David Fincher. Pero esa diferenciación palpable es algo que probablemente se evaporará con esta nueva historia en la que parece que Álvarez ha recuperado la atmósfera terrorífica que Scott impregnó a la Nostromo hace ya más de 40 años.

Ridley Scott dejó trabajar a Álvarez

Sabedor de lo complicado que es tener a alguien tras el trabajo como narrador de historias, el realizador británico explicó en su última entrevista que no quiso darle consejos a nivel de dirección al responsable de No respires. Entre otras cosas porque para él, equivocarse y asumir el error es un acto de responsabilidad mayúsculo que aplica en su día a día y porque por supuesto, Álvarez ya no es ningún novato y menos en lo que al terror se refiere. En 2013 debutó precisamente, en una franquicia mítica de terror como es Evil Dead, realizando un remake de la cinta original con la que Sam Raimi conquistó el campo de la serie B en los 80.

«Es un trabajo duro tener a alguien y a su madre dándote consejos; lo último que quieres en un momento determinado es un consejo. No necesito consejos. Si caigo sobre mi propia espada y por lo tanto estoy sangrando, digo ‘fue mi culpa’», comenzaba explicando Ridley Scott. Instantes después expresó por qué Álvarez era la persona indicada para ponerse al frente de Alien: Romulus:

«El peligro de todas las franquicias es que mueren a menos que alguien de repente decida levantar la lona y correr por el campo con una pelota. Fede (Álvarez) es una oleada de energía y tuve que dar un paso atrás y dejar que lo hiciera. Fede tenía un plan claro en su mente, y su guion era bastante claro. También era largo, pero el guion siempre lo es. Y así nos adentramos un poco en eso», le terminaba de contar el productor ejecutivo a Los Angeles Times.

Recrear al horror de la primera parte

Todo dependerá un poco de su desempeño en la taquilla, pero Ridley Scott dejó caer que Álvarez podría dirigir un seguimiento tras Romulus. La historia se desarrolla 20 años después d Elos acontecimientos del filme original. «Espero que Fede tenga otro as en la manga porque creo que le va a ir muy bien. Tiene una racha de brillantez», le explicaba al medio norteamericano.

Puede que Scott no se haya inmiscuido mucho en el trabajo del nuevo realizador de la saga, pero en cambio Álvarez sí que tuvo muy en cuenta la opinión del responsable de American Gangster. Tal y como le contó a Variety, le mostró cortes preliminares a Scott y al director de Aliens, James Cameron para intentar recuperar el «puro horror» de la primera parte.

«Hicimos todo lo posible para mantener la pureza de las técnicas cinematográficas de la primera película (…) No hay forma de detener la modernidad del cine. Y de esa combinación de lo mejor de los clásicos y lo mejor de la actualidad, entonces se obtiene algo nuevo», recordaba.

Alien: Romulus se estrena en cines el próximo 15 de agosto. Los fans de Ridley Scott tendrán que esperar algo más para ver Gladiator 2, programada para el 15 de noviembre de 2024.