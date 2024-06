El nuevo tráiler de ‘Alien: Romulus’ nos muestra al terrible xenomorfo

La franquicia del xenomorfo ha ido dando tumbos desde la desastrosa Alien: Resurrección. Las secuelas claramente, fueron de más a menos, con una primera secuela que funcionó a las mil maravillas en la taquilla, pero que poco a poco fueron perdiendo el alma de la saga. Hasta el punto de generar unas precuelas comandadas por Prometheus que tampoco terminaron de convencer a nadie. Ahora, el último tráiler de Alien: Romulus parece recuperar cierta esencia de la original gracias al buen hacer del cineasta Fede Álvarez.

Si el primer adelanto ya nos puso los dientes tan largos como los de la oscura criatura, el nuevo material promocional de 20th Century Studios nos muestra sin paliativos cómo el mayor depredador de la galaxia está preparado para terminar de nuevo con toda una joven tripulación de personajes que no tienen ni idea de a qué se enfrentan.

Protagonizada por Cailee Spaeny y aunque se filtró que podría tratarse de una historia cronológicamente, entre Alien y Aliens, la propuesta de la propiedad de Disney sucederá unos 20 años antes de la primera misión de supervivencia que Ridley Scott dirigió en 1979, gracias a una idea original del director uruguayo.

‘Alien: Romulus’, un homenaje constante

A pesar de los peligros de caer en la complacencia de los fans, el adelanto recupera cierto terror, pero del mismo modo recurre a situaciones icónicas de la saga. Es el caso de la presencia de la larva en el pecho de una de las tripulantes, introduciéndose por el rostro de otro miembro o, con el grito final del ser antropomorfo contra la protagonista. Eso sí, todo sumergido en un atmósfera de terror que no se recuerda desde el filme que marcó el miedo al espacio en los 70. El propio Álvarez lo contaba así en una reciente entrevista:

«Realmente quería volver al terror puro de la primera película y tomar esos elementos de suspense que tiene Aliens y también Alien 3». Un respeto por la idea primaria, sin poder desentenderse de las técnicas modernas del celuloide: «Hicimos todo lo posible para mantener la pureza de las técnicas cinematográficas de la primera película. Pero si alguien está preocupado ‘¿Va a ser demasiado retro?’. No te preocupes, el 2023 entrará por todos los lados. No hay manera de detener la modernidad del cine. Y de esa combinación de lo mejor de los clásicos y lo mejor de hoy, surge algo nuevo», le explicaba el realizador a Variety.

El mejor director posible

Si el estudio ya tenía en mente abandonar el mundo de las precuelas y recuperar el horror de estar encerrado en una nave con el mortal extraterrestre, quizás no existía una elección mejor para colocarse tras las cámaras que Fede Álvarez. El autor latinoamericano ya demostró adaptarse a las mil maravillas a una IP ajena cuando en 2013 rodó el remake de Evil Dead (En España conocido como Posesión infernal). De la misma forma, no será la primera vez que afronta el horror de la supervivencia, pues Álvarez es cocreador de su propia franquicia, con No respires. Cinta en la que lejos de tener elementos de la ciencia ficción, si que guarda cierta similitud en planteamiento con el arquetipo del xenomorfo. Ya que aquí, un grupo de jovenes también quedaban atrapados contra un enemigo sin piedad, utilizando elementos del terror.

Alien: Romulus además tiene el visto bueno del mismísimo Ridley Scott, el cual le confesó al director que le encantaba el trabajo que había conseguido crear en torno al monstruo que salió de la mente del diseñador H.R. Giger. Aparte de a Spaeny, el largometraje cuenta en su reparto con Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu.

La consagración de Cailee Spaeny

En 2018, una joven actriz de 21 años comenzaba su andadura en el séptimo arte estrenando, cuatro largometrajes bajo papeles secundarios. El vicio del poder, Pacific Kim: Insurrección, Una cuestión de género y Malos tiempos en El Royale. Cailee Spaeny demostraba así que su perfil interpretativo iba más allá de cualquier tópico de la industria. No contenta con brillar sólo en la gran pantalla, en los años posteriores participó en Devs y Mare of Easttown, dos de las mejores miniseries de la historia reciente del streaming. Pero su primer gran salto de nivel llegó de la mano de A24 y de dos autores prolíficamente independientes: Sofia Coppola y Alex Garland. Con la cineasta protagonizó Priscilla, el biopic sobre el gran amor de Elvis Presley y bajo la tutela de Alex Garland, formó parte de la distópica Civil War, cosechando grandes críticas por parte de la prensa especializada.

En el futuro más inmediato, sabemos que formará parte del reparto de Puñales por la espalda: Wake Up Dead Man. Sin embargo, antes podremos verla el próximo 15 de agosto, cuando se estrene Alien: Romulus.