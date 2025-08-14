Susto en una abarrotada playa de Mijas por una moto de agua sin control y directa contra la orilla

La playa La Luna de Calahonda, en Mijas (Málaga), vivió este martes momentos de tensión cuando una moto de agua sin control que iba directa contra la orilla estuvo a punto de atropellar a varios bañistas que disfrutaban de un apacible día de verano.

En el vídeo se observa cómo el piloto de la embarcación, que está en la zona de boyas, a unos 15 metros de la orilla, se sienta en la moto y ésta sale disparada accidentalmente, sin que toque el acelerador. El vehículo acuático pierde el control y se dirige a toda velocidad contra la orilla, donde se refrescan una docena de personas.

El piloto se tira al agua y, afortunadamente, todo queda en un susto: los reflejos de los bañistas, que se apartan como pueden, y la trayectoria seguida por la moto, que pasa muy cerca pero no se lleva a nadie por delante, hizo que el accidente se saldara sin daños personales. El vehículo acabó varado en la arena, entre toallas y sombrillas.

El piloto de la moto acuática intentó huir en dirección al puerto de Cabopino, según informa Sur, pero pudo ser identificado tras la rápida reacción de los socorristas y la Policía Local de Mijas. El hombre ha sido denunciado ante la Guardia Civil por la maniobra imprudente y sancionado por negligencia.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, han dejado un reguero de comentarios entre los internautas: «No seré yo el que defienda a las motos acuáticas, pero está claro que ha sido un accidente». «¿Qué hace la moto tan cerca de la playa?». «Deberían prohibirlas en zona de bañistas». «Está dentro de un carril náutico y la moto se acelera involuntariamente». «¿Os quejáis tanto cuando llegan cayucos, pateras y narcolanchas sin mirar siquiera si hay gente o no?».

El pasado 29 de junio, una turista británica de 48 años murió al chocar una lancha con una moto de agua en la playa de Los Toros, en Manilva (Málaga). El piloto de la embarcación y el de la moto acuática eran amigos y estaban navegando juntos. La Guardia Civil detuvo al primero de ellos por un presunto delito de homicidio imprudente. Dio positivo en alcohol.