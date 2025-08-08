La obra más grande del siglo: China desafía a la ingeniería ‘cortando’ una montaña por la mitad

Cortando una montaña por la mitad, China ha desafiado por completo la ingeniería con esta obra, la más grande del siglo y de la historia de la humanidad. Todo en China parece que se multiplica, empezando por una población que representa una de las más numerosas del planeta, hasta una serie de elementos que van ligados a ella. La movilidad por este gran país puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán en estos días el futuro de este país y del planeta entero.

Una gran montaña se ha convertido en el objeto de una obra de ingeniería que, sin duda alguna, ha acabado siendo la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañe en unos días en los que todo es posible, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Este tipo de obras de ingeniería no tienen precedentes o ningún punto que les haga sombra.

La más importante obra de ingeniería del siglo

Este siglo XXI será recordado por una obra que se ha llevado a bon puerto en un lugar del mundo que está acostumbrado a hacer las cosas a lo grande. Debe hacerlo por necesidad, ya que cuenta con una de las poblaciones más grandes del planeta, millones de personas se enfrentan a una serie de cambios que llegan a toda velocidad.

Estamos ante un territorio que construye las casas más grandes, bloques y bloques de viviendas, carreteras infinitas que conectan las unas con las otras y que deben hacer frente a una geografía sin igual. Grandes paisajes nos están esperando en estos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración.

Sin duda alguna, habremos llegado a una serie de detalles que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. El ser humano es capaz de construir con la tecnología actual grandes obras que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más intenso. Son tiempos de cambios que nos afectarán de lleno en estos días.

Desafía China la ingeniería cortando una montaña por la mitad

El medio de Sun explica esta construcción que desafía todas las normas establecidas de la ingeniería actual. Atraviesa una montaña de tal forma que casi deja en shock a medio mundo: «La principal estructura de celosía de acero de carga del puente está construida a partir de 93 segmentos y pesa alrededor de 22.000 toneladas métricas, tres veces el peso de la Torre Eiffel. En enero, los constructores instalaron el refuerzo de acero final, que pesa 215 toneladas. Chen Jianlei, subdirector del Departamento de Transporte de Guizhou, dijo a China Daily en ese momento: «La finalización del Puente del Gran Cañón de Huajiang fortalecerá los lazos económicos entre las ciudades [vecinas] Guiyang, Anshun y Qianxinan, fomentando la integración económica regional». Li Zhao, ingeniero jefe del proyecto, dijo en abril que ver su proyecto cobra vida le da «una profunda sensación de logro y orgullo».

Siguiendo con la misma explicación: «El trabajo en el proyecto de 227 millones de libras esterlinas comenzó en enero de 2022. A partir de abril, estaba completo en un 95 por ciento, según Zhang Shenglin, ingeniero jefe de Guizhou Highway Group, quien habló con China Daily. Hasta que se abra, el puente de Beipanjiang en la provincia de Guizhou, a unas 200 millas al norte del puente del Gran Cañón de Huajiang, conservará el título de más alto del mundo. Tiene cuatro carriles de tráfico y se encuentra a 1788 pies sobre el río Beipan. Cabe particularmente, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en Guizhou. Mientras tanto, en octubre del año pasado comenzó la construcción de la Torre Jeddah de Arabia Saudita, a punto de ser el rascacielos más alto del mundo. Una vez terminado, tendrá 3.280 pies de altura, tres veces más alto que el Shard. Pero Arabia Saudita ya está planeando otro impresionante rascacielos. La Torre Rise está preparada para elevarse a 1,2 millas hacia el cielo, duplicando la altura del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai, e incluso superando la tan esperada Torre Jeddah».

Unos números que ponen los pelos de punta, pero también nos dan una idea de la grandeza de este país. Esta gran obra que ha sido desarrollada en estos últimos años se ha convertido en la gran aliada de una serie de ejemplos que el mundo nos muestra y que pueden servirnos para saber un poco más qué es lo que puede lograr el ser humano en un futuro.