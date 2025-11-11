Soy de Bilbao y me encanta salir de pintxos: esta es mi ruta favorita que te recomiendo

Si pensamos en salir a comer o a tomar algo estando en Bilbao, una de las primeras cosas que sin duda, vienen a la cabeza son los pintxos. Y lo cierto es que la oferta es tan variada que cuesta elegir, o de hecho, saber cuáles son los mejores. Por suerte y gracias a las redes sociales, ahora podemos ofreceros una de las mejores rutas que tenemos para disfrutar de los pintxos en Bilbao, con propuestas que seguro se te hacen irresistibles y seguro, querrás parar en cada uno de los establecimientos que mencionamos.

La cuenta de Instagran @hoycomemossano, que siempre ofrece las mejores y más saludables recetas, ha sido la encargada de elaborar esta ruta para encontrar los mejores pintxos de Bilbao. Un recorrido perfecto para saborearlos y disfrutar de todos, tanto en bares de toda la vida como en los locales que tienen toques más modernos. Así que toma nota, si quieres descubrir un Bilbao auténtico, con sabor y pintxos irresistibles no te pierdas la lista que ahora te ofrecemos.

La mejor ruta de pintxos de Bilbao

Empezamos en el Ensanche, en plena zona de Diputación, donde se mezclan locales modernos con bares de toda la vida. Aquí el ambiente es siempre animado y según @hoycomemossano uno de los mejores lugares para comer pintxos es La Viña del Ensanche, un bar con historia, con una barra repleta de pequeñas joyas y el olor a jamón recién cortado que lo inunda todo. En particular recomienda su Tosta Joselini, con pan de cristal, jamón, foie y manzana. También destacan su sartén de puré de patata con hongos, huevo y foie y los embutidos de primera calidad.

A pocos pasos está El Globo, otro clásico de la zona. Su barra está repleta de pintxos fríos y calientes que se renuevan constantemente. El más famoso es el txangurro gratinado, una receta que combina el sabor del mar con una textura cremosa que conquista al primer bocado.

Calle Ledesma y Zona Juan de Ajuriaguerra

Además de la zona del ensanche, la calle Ledesma es una de las más animadas del centro, sobre todo al mediodía y a última hora de la tarde. Y entre los bares que sí o sí no pueden faltar en esta ruta tenemos el Promenade, que en realidad es una pequeña vermutería con mucho encanto y una barra donde las gildas son las protagonistas. Tienen versiones clásicas y otras más originales, acompañadas de conservas, laterío de calidad y buenos encurtidos.

Seguimos hacia Juan de Ajuriaguerra, una zona con mucha vida y bares conocidos por su tortilla. Entre ellos la influencer recomienda Txintxirri Taberna, un local sencillo pero con una de las tortillas más aclamadas de Bilbao. Jugosa, dorada por fuera y con ese punto exacto de cocción que la hace irresistible. Además, en su barra siempre hay pintxos tradicionales de los de antes: bacalao, ensaladilla, croquetas, etc…

Calles García Rivero y Pozas

De aquí pasamos a una de las zonas con más ambiente de Bilbao, las calles García Rivero y Pozas. Dos arterias llenas de bares donde la costumbre es entrar en uno, pedir un pintxo y un txakoli, y pasar al siguiente. Entre los locales más curiosos está El Puertito, dedicado exclusivamente a las ostras. Puede sonar raro en una ruta de pintxos, pero la influencer dice que merece la parada. Las traen de diferentes lugares, siempre frescas, y puedes probarlas por unidad.

Casco Viejo

Y como no, ninguna ruta de pintxos estaría completa sin pasar por el Casco Viejo, el corazón más antiguo de Bilbao. Y entre los muchos bares disponibles, no nos podemos perder Gure Toki, situado en la Plaza Nueva. Es un bar moderno que combina pintxos tradicionales con otros de autor, bien presentados y con sabores que sorprenden. Su sopa de Idiazabal y el bocadillo de calamares son dos de los favoritos. Los fines de semana, además, preparan unas rabas que justifican por sí solas la visita.

Y si prefieres algo más clásico, muy cerca está Víctor Montes, un bar con mucha historia y pintxos de toda la vida. Es uno de esos lugares donde el servicio es impecable y cada detalle está cuidado. Perfecto para cerrar la ruta con una copa de vino y un pintxo tradicional antes de volver a casa.

Hacer esta ruta de pintxos es una de las mejores formas de conocer Bilbao. No hace falta correr, ni planificar demasiado. De hecho, gracias a estas recomendaciones de @hoycomemossano podemos descubrir lo mejor de cada zona: la tradición del Ensanche, la vida de Ledesma, el sabor de Ajuriaguerra, la energía de Pozas y el alma del Casco Viejo. Y todo ello degustando pintxos clásicos de toda la vida o nuevas propuestas que sorprenden al paladar y como no, te hacen repetir.