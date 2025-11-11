Desde que uso la última colonia de Mercadona todo el mundo me pregunta qué llevo: huele a dioses

La Navidad comienza a notarse en Mercadona y lo hace con el lanzamiento de nuevas fragancias o perfumes que ya arrasan en redes sociales y que seguro que se convierten en algunos de los regalos más deseados. Y entre estas novedades hay una colonia que ya he podido probar, y tiene un aroma intenso y perfecto para la época navideña, por el que más de una persona ya me ha preguntado. Se trata de Como Tú Sakai, que tiene ese equilibrio entre lo elegante y lo envolvente y que suele encontrarse sólo en colonias mucho más caras. Y lo mejor, cuesta sólo 12 euros el frasco de 100 ml.

Pero al margen de su aroma y de su precio, hay que fijarse bien en su frasco, con reflejos nacarados y una red de pequeñas perlas, que parece una joya. Podemos decir entonces que Mercadona ha vuelto a hacerlo. La cadena valenciana sabe cómo convertir una fragancia en tendencia. Y, a juzgar por la expectación que está generando Como Tú Sakai, parece que esta será como digo, una de las colonias estrella de las fiestas de 2025. De ella te cuento ahora más detalles, y el porqué no la puedes dejar escapar.

La nueva colonia de Mercadona, perfecta para Navidad

Esta nueva colonia de Mercadona de nombre Sakai pertenece a la línea Como Tú, una colección que la cadena valenciana renueva cada año con distintas versiones inspiradas en diferentes personalidades femeninas. En este caso, Sakai apuesta por una composición floral amaderada, elegante y envolvente, que combina notas suaves con un fondo más intenso y misterioso.

Su salida se abre con la pureza luminosa de la gardenia, una flor blanca que aporta frescura y un punto de dulzura natural. En el corazón, aparece la tuberosa, mucho más intensa y cremosa, que da cuerpo y sensualidad a la fragancia. Finalmente, el perfume se asienta sobre un fondo de oud, una nota amaderada profunda, ligeramente ahumada, que le da ese toque sofisticado y duradero que suele asociarse a los perfumes de alta gama.

El resultado es un perfume con presencia, ideal para quienes buscan algo elegante pero no excesivo. No es una fragancia empalagosa ni demasiado fuerte; más bien deja una estela sutil, envolvente, que se percibe al pasar y que recuerda al tipo de perfumes nicho que suelen superar los 80 o 100 euros.

Inspiración en una perla: el frasco más bonito de la colección

Más allá del aroma, el diseño del frasco ha sido uno de los grandes aciertos de este lanzamiento. Mercadona lo ha presentado con un formato de 100 ml, envuelto en un frasco de color lavanda nacarado, con relieves que simulan una red de perlas. Esa textura, junto con su tapón azul traslúcido y detalles metálicos dorados, le da un aire lujoso que sorprende para un perfume de 12 euros.

La caja exterior también sigue esa estética cuidada. De tono violeta y con dibujos que imitan las formas de una ostra, refuerza la idea del viaje secreto de una perla, concepto sobre el que se inspira esta edición. Es un envase que perfectamente podría formar parte de una colección de perfumería de alta gama, y que lo convierte, además, en un regalo ideal para Navidad.

En palabras de la descripción oficial, «esta fragancia nace con la pureza luminosa de la gardenia y florece con la intensidad embriagadora de la tuberosa. Después, te envuelve con la profundidad suave del oud». Todo ello envuelto en una presentación que transforma “lo simple en extraordinario”.

Un aroma de invierno con aire festivo

Aunque forma parte de la gama Como Tú, más orientada al público femenino, Sakai tiene un punto versátil que se adapta bien a distintos momentos del día. Su combinación de flores blancas y madera la hace perfecta tanto para usar a diario como para una cena o evento nocturno.

Es un perfume que perdura bien en la piel, especialmente en tejidos o bufandas, donde deja una estela cálida. Ideal para los meses de frío, cuando apetece algo más intenso y acogedor. Además, el contraste entre la gardenia y el oud lo hace equilibrado: ni demasiado floral ni demasiado amaderado.

No es casualidad que muchos consumidores lo estén comparando con perfumes de casas más exclusivas. Tiene ese punto envolvente y sofisticado que recuerda a fragancias de lujo, pero a un precio mucho más accesible. Es justo ese equilibrio lo que está provocando que se agote en algunas perfumerías de Mercadona en apenas días.

Precio y disponibilidad en Mercadona

La nueva Como Tú Sakai está disponible en todas las tiendas Mercadona por 12 euros el frasco de 100 ml, lo que equivale a 12,00 €/100 ml. Es un eau de parfum, por lo que su concentración de aceites esenciales es mayor que la de un eau de toilette, lo que le da más duración y cuerpo.

Su llegada a los estantes no es casual: cada año, la cadena lanza una nueva versión de Como Tú coincidiendo con las fechas previas a la Navidad, y Sakai encaja perfectamente en esa tradición. Su presentación elegante, su aroma envolvente y su precio competitivo hacen que sea uno de los lanzamientos con más posibilidades de convertirse en un regalo estrella para estas fiestas.