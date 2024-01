David Fincher y Netflix prolongan 3 años más su contrato para crear nuevos proyectos

En la industria de Hollywood han existido, en los últimos años, dos bandos opuestos en el papel que las plataformas del streaming deben tener en el séptimo arte. Por un lado, tenemos a figuras como Steven Spielberg, quien a pesar de tener contratos vinculados al vídeo bajo demanda, nunca ha dejado pasar la ocasión de criticar duramente algunas políticas del sector. También están Christopher Nolan, Tarantino o el actor Tom Cruise, defensores titánicos de la exhibición en cines. Sin embargo, no todos los autores tienen ese recelo hacia plataformas. Es el caso de ese otro lado, el cual está ocupado y liderado por un cineasta mayúsculo que ha ayudado a construir en gran parte lo que hoy en día es Netflix. Hablamos cómo no, de David Fincher.

El responsable de El club de la lucha, Zodiac o El curioso caso de Benjamin Button, nunca ha tenido el reconocimiento académico que si que poseen otros colegas de su profesión, pero seguramente sea el realizador que más veces ponga de acuerdo a la crítica y al público. Condición clave para entender que “la gran N roja” siempre estuvo destinada a ser su hogar, materializándose ahora ese deseo, en una prolongación de su contrato colaborativo que vinculará a ambos durante al menos, tres años más.

Netflix le debe todo a David Fincher

En la actualidad resulta sencillo ver como cualquier director, por personal que sea su estilo, tiene cabida en el ecosistema de la empresa fundada por Reed Hasting y Marc Randolph. Ahí están figuras de la talla de Jane Campion, Martin Scorsese, Alfonso Cuaron o Nicolas Winding Refn. Esto por supuesto, no fue siempre así, ya que al principio colaborar con una compañía que abogaba por un consumo totalmente alejado de las sagas no era algo bien visto por parte de los creadores. No obstante, ahí estuvo David Fincher para producir y dirigir el episodio piloto de House of Cards, la primera producción completamente original de la empresa californiana.

Un primer paso clave, ya que la creación de Beau Willimon fue una de las mejores series del 2013 e invitó en cierta medida, a que los grandes directores pusiesen su mirada en Netflix. Su éxito en el terreno serial siguió con proyectos como Bojack Horseman y más tarde, con el fenómeno de Stranger things. En el terreno del largometraje, tardarían dos años en poder tener su primer largometraje, Beasts of No Nation. A partir de ahí, la lluvia de proyectos fue in crescendo y actualmente, cada año compiten por conseguir su ansiado objetivo: Ganar el Oscar a la Mejor película.

Una prolongación de contrato de 3 años más

El nominado al Oscar lleva colaborando una década con la compañía y en teoría, el último contrato debía finalizar este 2024. Pero, según una exclusiva de la revista Premiere, Fincher le habría dicho al medio que había renovado su colaboración con el sello 3 años más, terminando este en 2027.

El amor entre ambos es palpable desde siempre, a través de sus declaraciones. De hecho, para el de Denver, Netflix es el hogar del nuevo cine de autor ante la falta de oportunidades de las grandes majors: “Adoptaron un estándar de la industria que tenía sentido para los cineastas. Netflix tiene, con diferencia, el mejor control de calidad de todo Hollywood”.

A pesar de estar considerado como uno de los mejores autores de la actualidad, todavía no ha obtenido una estatuilla por su trabajo, llegando a estar nominado en tres ocasiones a Mejor director por Mank, La Red Social y El curioso caso de Benjamin Button.

Los proyectos de David Fincher con Netflix

Más allá del thriller político protagonizado (hasta su despido) por Kevin Spacey, Fincher ha desarrollado ya numerosas historias para la compañía y desde 2014 con Perdida, no ha dirigido algo fuera del amparo de Netflix. Ahí están la muy valorada serie Mindhunter o los capítulos de la ficción de animación Love, Death + Robots, de la que ya preparar la 4 temporada. Después llegó Mank y El asesino, su último trabajo, que se estrenó a finales del pasado año.

Entre sus futuros proyectos, tiene pendiente el rodaje del biopic sobre la periodista Dorothea Lange y una serie precuela del filme de 1974 Chinatown, de Roman Polanski.

Todavía no se sabe de forma oficial qué nuevas películas o series filmará Fincher, pero visto lo positiva que es la colaboración para las dos partes, todo apunta a que esta renovación de contrato podría no ser la última.