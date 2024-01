Jacob Elordi será el monstruo de Frankenstein para Guillermo del Toro

Si lo reflexionamos desde la perspectiva del Hollywood actual, Jacob Elordi lo tiene todo para triunfar. Joven, guapo y con un talento descomunal para encarnar a villanos, el actor australiano ha reconducido brillantemente su carrera desde que debutase con la comedia juvenil Mi primer beso. Su papel de Nate Jacobs en la serie de HBO, Euphoria, lo puso en el mapa de las grandes compañías y bajo la mirada de atentos cineastas que ya le han echado el ojo al que parece a todas luces, uno de los nuevos iconos de la industria. Un interés que puede verse reflejado en su reciente fichaje en la nueva producción de Guillermo del Toro, donde interpretará al monstruo de Frankenstein.

Mas allá de su triunfo con la serie creada por Sam Levinson, Elordi no se ha librado de la continuidad de la franquicia creada a partir de la novela de Beth Reekles. En 2020 rodó Mi primer beso 2 y en 2021, al mismo tiempo que estrenaba la segunda temporada de Euphoria, Netflix incluía en su catálogo mi primer beso 3. Una alternancia de títulos más que cuestionable, apareciendo en repartos como The Very Excellent Mr. Dundee, 2 corazones o el malogrado thriller erótico de Ben Affleck y Ana de Armas, Aguas profundas. Su Elvis de Priscilla tampoco pasará a la historia, pero con la reciente Saltburn parece haberse recompuesto. Más todavía si ahora, sabemos que lo veremos como una de las nuevas criaturas fetiche del director mexicano.

El actor de ascendencia vasca se ha tomado muy en serio escoger de ahora en adelante, cuidadosamente, sus futuros papeles. Después de trabajar a las órdenes de Sofia Coppola, será el protagonista de Oh Canadá, el nuevo trabajo del director Paul Schrader junto a Richard Gere y Uma Thurman.

Jacob Elordi reemplaza a Andrew Garfield

Al principio del proyecto, se anunció que el monstruo de Frankenstein estaría interpretado por Andrew Garfield, pero debido a conflictos en la programación tuvo que abandonar la producción. Esta es una de esas historias que del Toro siempre ha querido plasmar en el cine, algo que se manifiesta directamente en la poderosa influencia que la novela de Mary Shelley ha tenido en su filmografía. Y es que por poner dos ejemplos, ni La joven del agua, ni su stop-motion de Pinocho serían iguales sin el trasfondo de la incomprendida y rechazada figura de uno de los primeros mitos de la ciencia ficción.

Lars Mikkelsen (Ashoka), David Bradley (Juego de tronos), Christian Convery ( Sweet Tooth: El niño ciervo) y Felix Kammerer (Sin novedad al frente) completan por el momento el reparto de Frankenstein.

Netflix de nuevo con Guillermo del Toro

El resultado de su versión del cuento de Carlo Collodi fue tan positivo (ganó el Oscar a Mejor película de animación) que los dirigentes de “la gran N roja” no han podido resistirse a volver a contar con su imaginario fantástico para un nuevo y ambicioso proyecto.

Del Toro asumirá múltiples roles para este nuevo Frankenstein. No sólo dirigirá, sino que además escribirá el guion, otorgando esa perspectiva tan personal y gótica que tan bien encaja con el universo creado por la escritora británica. Sabemos además que el compositor Alexandre Desplat se encargará de la música, repitiendo a las órdenes del cineasta después de Pinocho y La forma del agua. Antes del cuento de Collodi, el ganador de tres premios Oscar ya se estrenó en la plataforma con El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, una antología de terror.

El monstruo de Frankenstein: Un papel arriesgado para Jacob Elordi

Aunque Charles Ogle esté considerado como el primer intérprete que se puso en la piel de la criatura, la historia del personaje no tendría sentido en la gran pantalla sin la presencia del actor británico Boris Karloff. Su versión, rodada en 1931 por James Whale tuvo un éxito sin precedentes que le llevó a volver a encarnar hasta en dos ocasiones más al personaje en la gran pantalla. Ningún otro intérprete ha conseguido por el momento que los cinéfilos del mundo olviden a Karloff como primera referencia del terrorífico rol. Un mérito mayúsculo si tenemos en cuenta que otros reconocibles rostros del mundo del espectáculo han querido asumir el papel del monstruo.

Robert de Niro por ejemplo, encarnó al ser en un filme dirigido por Kenneth Branagh que pretendía replicar el éxito que, dos años antes, había tenido la versión de Drácula de Bram Stoker que filmó Francis Ford Coppola. El maquillaje, sumado a lo complejo que es el papel supone un arriesgado cometido para Elordi. Junto al director y el equipo artístico, tendrán que encontrar el equilibrio perfecto para que su interpretación no se precipite hacia la parodia.