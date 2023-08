El actor Angus Cloud (‘Euphoria’) ha muerto a los 25 años

Esta madrugada la industria audiovisual ha recibido una dura noticia. El actor Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco en la serie Euphoria, ha fallecido a los 25 años cuando se encontraba en casa de sus padres. Todavía se desconocen las causas de la muerte, pero según el comunicado que ha compartido la familia, el jovencísimo intérprete se encontraba luchando contra el fallecimiento de su padre, el cual perdió la vida hace pocos días. Esto es lo que ha señalado la propia familia de Cloud:

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo. Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros que no están solos y que no deben luchar solos en el silencio”.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc

— euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023