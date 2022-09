Zendaya, todo lo que debes saber de la actriz, de Tom Holland y su trabajo tras Euphoria y Spiderman

Zendaya Coleman se ha ganado su fama con trabajo y a día de hoy, es una de las figuras de Hollywood más aclamadas por los fans. Cantante, actriz, bailarina… ¡Nada se le resiste! Ha conquistado miles de corazones y además, se ha consagrado como un icono de la moda actual. No son pocos los seguidores que esperan con ganas ver un estreno o alfombra roja para poder descubrir los looks que nos regala esta joven.

El éxito de Zendaya Coleman

Su nombre completo es Zendaya Maree Stoermer Coleman y comenzó su carrera trabajando como modelo infantil y bailarina de respaldo. Con el tiempo, hizo el salto a Disney y se convirtió en toda una estrella por su papel de Rocky Blue en Shake It Up, una comedia de Disney Channel. Años más tarde, en 2013, daba otro paso en su carrera con su participación en ‘Dancing with the Stars’.

Ya era conocida y arrasó con las audiencias con ‘Euphoria’, toda una revolución que la catapultó al estrellato. Desde ese momento, no hemos parado de oír su nombre. Ha trabajado en cine y algunas de sus películas más conocidas han sido la saga de ‘Spiderman’ junto a Tom Holland y el éxito ‘The Greatest Showman’ donde podíamos oír su voz y deleitarnos con ‘Rewrite de Stars’ junto a Zac Efron.

Entre sus títulos más recientes, también encontramos ‘Dune’ y parece que la joven trabaja en muchos otros proyectos que están por venir. Además, también se ha convertido en todo un icono en el sector moda, trabajando como modelo con algunas de las marcas más exclusivas y trabajando en colecciones propias con las mismas.

Por todo su trabajo, se convirtió en la ganadora más joven del premio Emmy en la categoría de mejor actriz principal en una serie dramática y lo hacía por su papel de Rue en Euphoria.

Su relación con Tom Holland

Su carrera da mucho que hablar y sus seguidores también han querido saber sobre sus amores. Ella se muestra privada con su relación actual, pero se sabe que mantiene una relación seria con Tom Holland. Coincidieron en ‘SpiderMan’ y parece que las piezas encajaron. Empezaron una relación y aunque se muestran discretos, no dudan en compartir mensajes en redes sociales y en posar juntos en eventos si se da la ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zendaya (@zendaya)

Ambos cuentan con agendas apretadas y es que sus carreras, parecen pasar por un buen momento, no obstante, se las arreglan para poder verse cuando tienen ocasión y compartir momentos en pareja. Han sido una de las parejas con más fama en los últimos años y es que su química en ‘Spiderman’ era innegable.

La joven actriz arrasa en Instagram

La joven sigue marcando tendencias tanto fuera como dentro de las pasarelas y parece que su carrera en el cine y el mundo de la interpretación, solo acaba de despegar. Ella misma ha comentado que tiene varios proyectos en los que está centrada en la actualidad y parece que sus seguidores, tendrán Zendaya para rato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zendaya (@zendaya)

Además, arrasa en sus redes sociales y comparte su versión más desenfadada fuera de los platós, algo que la acerca aún más a un público joven que la ve natural y con los pies en la tierra, aún con toda la fama que ha ganado desde sus primeros pasos en Disney.