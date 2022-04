A sus 25 años Zendaya se ha convertido en una de las actrices del momento. Su carisma y el cómo se desenvuelve ante las cámaras ha provocado que se convierta en un gran reclamo para los directores de Hollywood. Pero, no solo eso, porque la actriz ha demostrado ser toda una fashion victim y no hay evento al que acuda y no arrase con sus modelitos. Estamos ante el nacimiento de un nuevo icono de estilo que promete, y mucho. La última vez que la intérprete acudía a una red carpet fue para acudir en calidad de invitada a los reconocidos premios Oscar 2022.

Para la especial ocasión, la protagonista de Dune acaparó todas las miradas con un look firmado por Valentino compuesto por una camisa blanca tipo cropped y una falda de tiro alto de corte sirena con lentejuelas plateadas. Además, optó por un make up natural donde los tonos marrones fueron los protagonistas.

Qué decir del outfit futurista por el que se decantó Zendaya para la premiere de Dune celebrada en Londres. Aquella vez, la chica Disney se enfundó en un vestido entallado de manga larga blanco roto con destellos dorados y con la particularidad de una especie de coraza que arropaba sus hombros. Una pieza única con la que captó la atención no solo de los allí presentes, sino de todos los amantes de la moda. También, en aquella ocasión la actriz apostó por un maquillaje ahumado algo más marcado que en otras ocasiones para marcar más su mirada.

Es imposible olvidar el modelito por el que se decantó en la fotografía superior. Sencilla, pero con un toque especial. Así es Zendaya. Tiene la habilidad de poder compaginar la elegancia con la extravagancia y eso, es un don que no todo el mundo tiene. La intérprete lució un crop top de manga larga entallado a juego con una falda larga con acabado amplio en tejido de pelo. El color que escogió, el berenjena, tono que desde luego, le favoreció.

Tras estos conjuntos está su estilista, Law Roach, quien reúne en su cuenta de Instagram el más de un millón de seguidores. En su terreno, se ha coronado como el más influyente de Hollywood y desde luego, no es para menos. Nació en el South Side de Chicago y se define en la citada red social como “arquitecto de la imagen”. Sus trabajos ya son conocidos dentro del mundo de las celebridades. Tanto es así, que son varias las que confían en sus habilidades para que haga la magia con la que trabaja. Descubre la galería de los mejores looks de Zendaya deslizando hacia abajo.