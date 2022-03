Zendaya se ha convertido en la actriz del momento en todo el mundo. La estadounidense arrasa con su papel en la serie ‘Euphoria’, donde realiza un trabajo sublime, brillando como nunca. Así como también fue muy aplaudido su papel en ‘Spider-man’ o en ‘Dune’.

Unos títulos con los que ha dejado de lado los papeles adolescentes que hasta hace relativamente poco tiempo le acompañaron, tras saltar a la fama como «chica Disney’ en el año 2010, gracias a la serie de Disney Channel ‘Shake it up’, donde compartía protagonismo con Bella Thorne.

Durante estos años, Zendaya se ha labrado un futuro brillante como actriz por méritos propios, así también como artista y bailarina, a pesar de que desde hace un tiempo tiene su carrera musical en un segundo plano. Recientemente, fue preguntada en una entrevista por sus referencias musicalos, algo que la actriz tiene muy claro.

La actriz es una gran fans del hip-hop, un género que siempre le ha generado una gran curiosidad y admiración. Motivo por el cual, comenzó con el baile urbano, con el que demostró un gran talento en la serie de Disney Channel ‘Shake it up’.

Zendaya reveló en dicha entrevista que para ella el mejor disco de todos los tiempos es: ‘The miseducation of Lauryn Hill’, un álbum publicado en 1998, cuando ella tenía tan solo dos años y que demuestra que sus padres le inculcaron la música desde muy pequeña.

Por otro lado, otros de sus álbumes favoritos son ‘4;44’ de Jay-Z o ‘Illmatic’ de Nas. Así como también es una gran fan de la banda country estadounidense Rascal Flatts, o del rey del pop, Michael Jackson.

I stepped away from music quite a while ago, for a number of reasons, but I still really love it, so the kindness and support I’ve received the past few days just for a little tiny toe dip back into some music means the absolute world to me..thanks<3

— Zendaya (@Zendaya) March 4, 2022