Zendaya estalla y desmiente un posible embarazo por culpa de Tik Tok

Desde que comenzara su carrera como actriz siendo una niña, Zendaya ha conseguido convertirse en una de las actrices más solicitadas del momento. Tanto es así que supera los 50 títulos con tan solo 25 años. Un currículum más que envidiable que la ha convertido en una de las jóvenes intérpretes más reconocidas a nivel internacional. Este fama o éxito conseguido por la actriz, viene acompañado de una obsesión por conocer la actualidad de su vida privada, algo que no lleva especialmente bien.

La actriz que da vida a MJ en Spider-Man: No Way Home apenas hace referencias a través de sus redes sociales sobre la relación que tiene con el actor que actualmente da vida al hombre araña, Tom Holland. Ambos se conocieron en 2016 mientras trabajaban en la producción de Spider-Man: Homecoming, sin embargo no sería hasta noviembre de 2021 cuando ambos actores, confirmaron que tenían algo juntos. Desde entonces ha habido todo tipo de rumores en torno a esta nueva pareja, y su gran mayoría ignorados por los protagonistas. Sin embargo, el último ha cogido tanta fuerza a través de los medios, que la propia Zendaya se ha visto obligada a desmentirlo a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, la culpa la tenía una imagen de una ecografía que circulaba por Tik Tok y que, presuntamente, pertenecía a la pareja de Tom Holland. Con la difusión de dicha imagen, la actriz pretendía gastar una broma a sus seguidores, dándoles a entender que estaba esperando su primer hijo. Finalmente, la broma terminó saliéndose de madre, hasta el punto de que la imagen se compartía en otras redes sociales como Twitter, donde la noticia ha terminado por magnificarse, síntoma de que los millones de seguidores de ambos actores, enloquecían con la supuesta noticia.

Tras comprobar el revuelo que tuvo su broma, Zendaya se vio obligada a pronunciarse a través de sus redes para desmentirlo. Lo hacía en su cuenta de Instagram, donde en un vídeo en directo con sus fans, aclaraba que no estaba embarazada: “Veis, por eso me alejo de Twitter. Inventándose cosas sin motivo… cada semana”.