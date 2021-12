Este año 2021 por fin ha llegado a nuestro país HBO Max. Además, la plataforma de streaming ha estrenado numerosas series de las que vamos a destacar las siguientes por su éxito de audiencia y crítica. Seres imprescindibles que no os podéis perder y que seguro seguirán dando que hablar en el 2022.

Succession Temporada 3

Una de las mejores series que se pueden encontrar en HBO Max y que de nuevo no ha defraudado con la temporada 3. Una ficción protagonizada por la ambiciosa familia Roy. En esta tercera temporada vemos como la familia se recupera del bombazo que suelta Kendall. Las intrigas y maquinaciones de esta familia no tienen un final, por lo que no sorprende que HBO Max ya haya confirmado una cuarta temporada.

Mare of Easttown

Sin duda la mejor miniserie del año en la que una impecable Kate Winslet sobresale en una ficción que se mueve entre un thriller policíaco y un intenso drama familiar. Mare es la policía de un pueblo en el que todos se conocen, pero en el que nadie sabe la causa de varias desapariciones de jóvenes.

The Nevers

Una brillante serie fantástica de Joss Whedon que ha destacado en el catálogo de HBO Max por su cuidada ambientación, sus intensos personajes y una trama interesante. Las protagonistas son unas inteligentes mujeres victorianas que tienen unas habilidades inusuales y una misión muy arriesgada.

Pose Temporada 3

Otra de las series que cuenta con un gran número de seguidores creada por Murphy y guionizada por Steven Canals. Una ficción protagonizada por los personajes de la Casa de Evangelista que ya se han despedido en esta temporada.

Chapelwaite

HBO Max estrenó por sorpresa esta intensa serie de terror basada en un relato de Stephen King y protagonizada por el conocido actor Adrien Brody. Una increíble serie de miedo que ha encantado a los adictos a Stephen King y el terror gótico.

Genera+ion

Una buena dramedia adolescente al estilo la serie Euphoria, que también está en HBO Max, que cuenta la vida y peculiaridades de esta nueva generación de adolescentes actuales. Os hará reír y llorar al mismo tiempo.

It’s a Sin

Otra de las mejores series que ha estrenado en el 2021 HBO en la que Russell T. Davies vuelve a emocionar con la historia de un grupo de amigos homosexuales que se topan con la realidad terrible del SIDA en el Londres de los ochenta. Una serie que muestra las luces y las sombras de este grupo de amigos.

Insecure

También en 2021 se ha estrenado la última temporada de esta serie de comedia que cuenta la vida de Issa Rae y Molly, dos jóvenes negras que comparten su amistad, alegrías, problemas, inseguridades y victorias personales. En esta temporada Lawrence descubre que va a tener un hijo con su ex.

Hacks

Esta serie se acaba de estrenar y cuenta la historia de una cómica que ha vivido tiempos mejores que trabaja con una joven guionista para intentar actualizar su material. Esta serie obtuvo el Emmy al mejor guion, a la mejor dirección y a la mejor actriz de comedia para Jean Smart

La extraordinaria playlist de Zoey Temporada 2

Aunque la serie ha sido cancelada, la temporada 2 ha brillado tan intensamente como la primera. La dramedia musical de Jane Levy sorprende tanto por la original trama como por sus coreografías musicales. Una pena que no haya sido cancelada y no podamos disfrutar de la tercera temporada.

Venga Juan

Por último, os recomendamos la comedia Venga Juan que sigue sorprendiendo en esta tercera temporada. Vuelve ese Juan Carrasco cutre y deslenguado que de nuevo ve su carrera hundida por una trama de corrupción en Logroño. Sus creadores Diego San José y Víctor García de León logran en esta entrega momentos verdaderamente divertidos.