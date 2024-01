Su misión, si desea aceptarla: Tom Cruise y Warner Bros firman un acuerdo fílmico

El éxito reciente de Barbie en la taquilla no debe engañarnos. Warner Bros no pasa por su mejor momento. Tras su fusión con Discovery Max, la compañía ha iniciado una reestructuración que va desde un nuevo DC Universe de la mano de James Gunn y Peter Safran, hasta la eliminación del término “HBO” de su plataforma de streaming. Una incertidumbre que en el terreno fílmico del pasado año, no estuvo exenta de sonoros fracasos superheroicos como Blue Beetle o The Flash. Sin embargo, la compañía no va a dejar de seguir mirando hacia el futuro, por muy complicado que sea su futuro financiero. Es por eso que tras la salida de Christopher Nolan de la marca, la major se hizo con los servicios del cineasta M.Night Shyamalan y ahora, le ha tocado el turno a una asociación que podría generar algunos de los mejores proyectos futuros de la industria: Tom Cruise y Warner Bros acaban de firmar un acuerdo fílmico de larga duración.

Tom Cruise has signed a deal with Warner Bros to develop original & franchise movies which he’ll star in. He will get an office on the WB lot with his production company. pic.twitter.com/qevqDenY8r — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 9, 2024

No es de extrañar que el estudio quiera hacerse con los servicios de Cruise, a pesar de que Misión Imposible: Sentencia mortal no haya funcionado todo lo bien que debería en la cartelera mundial. El tres veces nominado al Oscar es uno de los últimos grandes defensores de la exhibición en cines, consiguiendo convencer a Paramount Pictures de que Top Gun: Maverick tenía que llegar a la gran pantalla por mucho que sus ejecutivos estuviesen obcecados con estrenarla directamente en las plataformas digitales. ¿El resultado? El regreso del icono de los 80 ocupa actualmente el puesto nº 12 en la lista de películas más taquilleras de la historia, con una recaudación de 1.493 millones de dólares. Su nueva misión, si decide aceptarla, será la de conseguir replicar ese modelo creando nuevas películas y propiedades intelectuales que lleven a los espectadores de nuevo al patio de butacas.

Tom Cruise y Warner Bros: Una relación abierta

Una de las partes más interesantes de la asociación entre Tom Cruise y Warner Bros es que este no es un contrato exclusivo ni un pacto tradicional. El actor de Algunos hombres buenos tiene también relaciones comerciales con estudios rivales de la talla de Universal, por lo que mantendrá esta libertad para hacer largometrajes para otras compañías. Algo completamente entendible, teniendo en cuenta que su rostro es el protagonista de la saga Misión Imposible, propiedad de Paramount Pictures.

Para comprender la relevancia de la figura de Cruise en el sector, tan sólo hay que prestar atención a aquellas palabras que le dedicó en el Spielberg en los Oscar de 2023: “Salvaste el trasero de Hollywood y también la distribución en salas de cine”, apuntaba el otrora rey Midas del negocio. Una adulación que lleva directamente a entender los esfuerzos de Michael De Luca y Pam Abdy, los dos directores ejecutivos de Warner para llevar a cabo esta relación abierta con la estrella de Hollywood. Un pacto a futuro que han expresado en un comunicado.

“Nuestra visión, desde el primer día, ha sido reconstruir este estudio icónico hasta las alturas de sus días de gloria y, de hecho, cuando nos sentamos por primera vez con David Zaslav (CEO de la empresa) para hablar sobre unirnos a Warner Bros. Discovery, nos dijo: ‘Tenemos la misión de traer de vuelta a Warner Bros. Tenemos los mejores recursos, propiedad intelectual narrativa y talento en el negocio, y necesitamos traer a Tom Cruise de regreso a Warner Bros!’”, explicaban en la información proporcionada a Collider.

Con esa antesala de “desde siempre quisimos a Cruise dentro de la marca”, los ejecutivos quisieron cerrar el texto con un cierre esperanzador para el futuro que daba la bienvenida al actor a la compañía: “Hoy se hace realidad y estamos un paso más cerca de lograr nuestra ambición. No podríamos estar más emocionados de darle la bienvenida a Tom nuevamente a Warner Bros. y esperamos darle vida a mas de sus genialidades en la pantalla en los próximos años”.

Su antigua asociación está llena de éxitos

Tom Cruise y Warner Bros han trabajado, codo con codo, para plasmar grandes y diferentes historias a lo largo de los años. Desde blockbusters fructíferos como Al filo del mañana, hasta piezas autorales como Magnolia. Ambos incluso comparten el lujo de haber participado en la última película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Por su parte, Cruise no ha querido dejar pasar la ocasión de expresar su agradecimiento y alegría por este nuevo trato:

Excited to share this news. I look forward to making great movies together! https://t.co/RYldbryhOw — Tom Cruise (@TomCruise) January 9, 2024

“Tengo un gran respeto y admiración por David, Pam, Mike y todo el equipo de Warner Bros. Discovery y su compromiso con las películas, los fanáticos del cine y la experiencia teatral. ¡Espero hacer grandes películas juntos!”.